https://ria.ru/20241031/aeroflot-1981139626.html

"Аэрофлот" повысил зарплату пилотам

"Аэрофлот" повысил зарплату пилотам - РИА Новости, 31.10.2024

"Аэрофлот" повысил зарплату пилотам

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" повысила заработную плату пилотам в среднем на 30%, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:51

2024-10-31T13:51

2024-10-31T13:51

экономика

аэрофлот

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" повысила заработную плату пилотам в среднем на 30%, сообщили РИА Новости в компании. Перевозчик летом анонсировал увеличение осенью зарплаты для командиров воздушных судов и вторых пилотов. "Документы о пересмотре заработной платы с 01 октября подписаны в июле. Повышенный расчет пилоты получат в выплату за октябрь", - сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте". Авиакомпания ранее сообщала, что речь идет об увеличении размера переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Так, расчетная зарплата для командира воздушного судна за полностью отработанный месяц при налете 70 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах составит 624 тысячи рублей, для второго пилота – 407 тысяч рублей, на узкофюзеляжных – 543 тысячи и 283 тысячи рублей соответственно. При налете 85 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах у командира будет зарплата 820 тысяч рублей, у второго пилота - 530 тысяч рублей, на узкофюзеляжных 707 тысяч и 357 тысяч рублей соответственно. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" в январе-сентябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 42,5 миллиона человек, сам "Аэрофлот" - на 22,8% - до 23,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20241029/oplata-1980737260.html

https://ria.ru/20241029/mrot-1980751086.html

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экономика, аэрофлот