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Стоимость золота достигла нового рекорда - РИА Новости, 30.10.2024
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09:45 30.10.2024 (обновлено: 09:49 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/zoloto-1980842111.html
Стоимость золота достигла нового рекорда
Стоимость золота достигла нового рекорда - РИА Новости, 30.10.2024
Стоимость золота достигла нового рекорда
Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:45
2024-10-30T09:49
экономика
золото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 9.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 19,1 доллара, или на 0,69%, до 2800,2 доллара за тройскую унцию.
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экономика, золото
Экономика, Золото
Стоимость золота достигла нового рекорда

Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда в $2800 за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
Слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 19,1 доллара, или на 0,69%, до 2800,2 доллара за тройскую унцию.
Производство золотых слитков на заводе Красцветмет - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
"Надежный способ". Москва намекнула, к чему готовится на самом деле
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