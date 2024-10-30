https://ria.ru/20241030/zoloto-1980842111.html

Стоимость золота достигла нового рекорда

Стоимость золота достигла нового рекорда - РИА Новости, 30.10.2024

Стоимость золота достигла нового рекорда

Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T09:45

2024-10-30T09:45

2024-10-30T09:49

экономика

золото

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 9.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 19,1 доллара, или на 0,69%, до 2800,2 доллара за тройскую унцию.

https://ria.ru/20241011/zoloto-1977451201.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, золото