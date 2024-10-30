https://ria.ru/20241030/zoloto-1980842111.html
Стоимость золота достигла нового рекорда
Стоимость золота достигла нового рекорда - РИА Новости, 30.10.2024
Стоимость золота достигла нового рекорда
Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:45
2024-10-30T09:45
2024-10-30T09:49
экономика
золото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754687903_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_6368b662c9eff2a0cf1b2a0e3e78e452.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 9.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 19,1 доллара, или на 0,69%, до 2800,2 доллара за тройскую унцию.
https://ria.ru/20241011/zoloto-1977451201.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754687903_318:0:2851:1900_1920x0_80_0_0_5545437d6dd88d440cfdad470d728e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, золото
Стоимость золота достигла нового рекорда
Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда в $2800 за тройскую унцию
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 19,1 доллара, или на 0,69%, до 2800,2 доллара за тройскую унцию.