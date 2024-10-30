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Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США - РИА Новости, 30.10.2024
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12:01 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/zhurnalist-1980879259.html
Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США
Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США - РИА Новости, 30.10.2024
Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США
Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали 10 часов в американском аэропорту, рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:01
2024-10-30T12:01
в мире
вашингтон (штат)
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мария захарова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали 10 часов в американском аэропорту, рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не отдали даже после того, как он сел в самолет. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США. По ее словам, это произошло в ночь на вторник, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами". "Двадцать восьмого числа в составе двух съемочных групп мы прилетели в Вашингтон и нас отдельно высадили для досмотра. Развели в разные комнаты и порядка восьми часов, насколько я знаю, допрашивали моих коллег. И позднее уже пустили их в Штаты. А меня допрашивали около десяти часов, после чего сказали, что мне отказано во въезде и отправили ждать вылета в камеру, где я просидел уже прямо до самого вылета, до половины третьего, до момента вылета", - рассказал журналист в Telegram-канале издания. Боровиков уточнил, что во время допроса и ожидания вылета он находился без связи. Телефон не вернули даже после посадки на самолет в Вашингтоне, отдали уже по прилету в Стамбул, где была пересадка на рейс до Москвы.
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в мире, вашингтон (штат), россия, сша, мария захарова
В мире, Вашингтон (штат), Россия, США, Мария Захарова
Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США

Оператор "Известий" Боровиков рассказал о допросе в аэропорту Вашингтона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание газеты "Известия" на Пушкинской площади
Здание газеты Известия на Пушкинской площади - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание газеты "Известия" на Пушкинской площади . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали 10 часов в американском аэропорту, рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не отдали даже после того, как он сел в самолет.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США. По ее словам, это произошло в ночь на вторник, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами".
"Двадцать восьмого числа в составе двух съемочных групп мы прилетели в Вашингтон и нас отдельно высадили для досмотра. Развели в разные комнаты и порядка восьми часов, насколько я знаю, допрашивали моих коллег. И позднее уже пустили их в Штаты. А меня допрашивали около десяти часов, после чего сказали, что мне отказано во въезде и отправили ждать вылета в камеру, где я просидел уже прямо до самого вылета, до половины третьего, до момента вылета", - рассказал журналист в Telegram-канале издания.
Боровиков уточнил, что во время допроса и ожидания вылета он находился без связи. Телефон не вернули даже после посадки на самолет в Вашингтоне, отдали уже по прилету в Стамбул, где была пересадка на рейс до Москвы.
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