https://ria.ru/20241030/zhurnalist-1980879259.html

Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США

Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США - РИА Новости, 30.10.2024

Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США

Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали 10 часов в американском аэропорту, рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:01

2024-10-30T12:01

2024-10-30T12:01

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вашингтон (штат)

россия

сша

мария захарова

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали 10 часов в американском аэропорту, рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не отдали даже после того, как он сел в самолет. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США. По ее словам, это произошло в ночь на вторник, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами". "Двадцать восьмого числа в составе двух съемочных групп мы прилетели в Вашингтон и нас отдельно высадили для досмотра. Развели в разные комнаты и порядка восьми часов, насколько я знаю, допрашивали моих коллег. И позднее уже пустили их в Штаты. А меня допрашивали около десяти часов, после чего сказали, что мне отказано во въезде и отправили ждать вылета в камеру, где я просидел уже прямо до самого вылета, до половины третьего, до момента вылета", - рассказал журналист в Telegram-канале издания. Боровиков уточнил, что во время допроса и ожидания вылета он находился без связи. Телефон не вернули даже после посадки на самолет в Вашингтоне, отдали уже по прилету в Стамбул, где была пересадка на рейс до Москвы.

https://ria.ru/20240905/zakharova-1970847150.html

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в мире, вашингтон (штат), россия, сша, мария захарова