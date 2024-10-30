https://ria.ru/20241030/zhurnalist-1980879259.html
Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США
Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США - РИА Новости, 30.10.2024
Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США
Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали 10 часов в американском аэропорту, рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:01
2024-10-30T12:01
2024-10-30T12:01
в мире
вашингтон (штат)
россия
сша
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149469/27/1494692791_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6927b284111fe603bad8a877e445de93.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оператор "Известий" Владимир Боровиков, которого допрашивали 10 часов в американском аэропорту, рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не отдали даже после того, как он сел в самолет. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в США. По ее словам, это произошло в ночь на вторник, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами". "Двадцать восьмого числа в составе двух съемочных групп мы прилетели в Вашингтон и нас отдельно высадили для досмотра. Развели в разные комнаты и порядка восьми часов, насколько я знаю, допрашивали моих коллег. И позднее уже пустили их в Штаты. А меня допрашивали около десяти часов, после чего сказали, что мне отказано во въезде и отправили ждать вылета в камеру, где я просидел уже прямо до самого вылета, до половины третьего, до момента вылета", - рассказал журналист в Telegram-канале издания. Боровиков уточнил, что во время допроса и ожидания вылета он находился без связи. Телефон не вернули даже после посадки на самолет в Вашингтоне, отдали уже по прилету в Стамбул, где была пересадка на рейс до Москвы.
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970847150.html
вашингтон (штат)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149469/27/1494692791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3aa62d14cc23e6c26156a2c1bf0e600c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), россия, сша, мария захарова
В мире, Вашингтон (штат), Россия, США, Мария Захарова
Журналист "Известий" рассказал о допросе в аэропорту США
Оператор "Известий" Боровиков рассказал о допросе в аэропорту Вашингтона