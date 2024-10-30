https://ria.ru/20241030/zheneva-1980995093.html
Источник: украинская делегация устроила скандал на конференции в Женеве
Источник: украинская делегация устроила скандал на конференции в Женеве - РИА Новости, 30.10.2024
Источник: украинская делегация устроила скандал на конференции в Женеве
Украинская делегация нарушила правило не вступать в споры политического характера на 34-й Международной конференции обществ Красного Креста и Красного... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:54
2024-10-30T18:54
2024-10-30T22:57
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ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости. Украинская делегация нарушила правило не вступать в споры политического характера на 34-й Международной конференции обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), сообщили РИА Новости источники в Женеве.Как заявил на пленарной сессии организации постпред России при ООН Геннадий Гатилов, накануне одна из делегаций затронула в своем выступлении конкретный вооруженный конфликт, дала ему искаженную политизированную оценку и предъявила огульные обвинения в адрес одного из государств-членов.Несмотря на то что российское представительство в Женеве отказалось комментировать эти слова дипломата, другие источники агентства указали, что речь шла об украинской делегации, которая обвинила Россию в продолжающемся конфликте.В пресс-службе МФОККиКП, в свою очередь, не стали подтверждать эту информацию, но отметили, что председатель конференции несколько раз напомнила всем участникам о запрете на любые споры политического характера."Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены", — говорится в комментарии.Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца — крупнейшая в мире гуманитарная сеть, объединяющая национальные общества, которые оказывают помощь в ЧС и поддерживают уязвимые группы населения. Работает более чем в 190 странах.
https://ria.ru/20241015/tolstoj-1978216511.html
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в мире, россия, женева (город), геннадий гатилов, красный полумесяц, оон, красный крест
В мире, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, Красный полумесяц, ООН, Красный Крест
Источник: украинская делегация устроила скандал на конференции в Женеве
Украинская делегация устроила скандал на встрече Красного Креста в Женеве
ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости. Украинская делегация нарушила правило не вступать в споры политического характера на 34-й Международной конференции обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), сообщили РИА Новости источники в Женеве.
Как заявил на пленарной сессии организации постпред России при ООН Геннадий Гатилов
, накануне одна из делегаций затронула в своем выступлении конкретный вооруженный конфликт, дала ему искаженную политизированную оценку и предъявила огульные обвинения в адрес одного из государств-членов.
Несмотря на то что российское представительство в Женеве отказалось комментировать эти слова дипломата, другие источники агентства указали, что речь шла об украинской делегации, которая обвинила Россию в продолжающемся конфликте.
В пресс-службе МФОККиКП, в свою очередь, не стали подтверждать эту информацию, но отметили, что председатель конференции несколько раз напомнила всем участникам о запрете на любые споры политического характера.
"Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены", — говорится в комментарии.
Согласно пункту 4 статьи 11 Устава МФОККиКП, председатель или любое другое избранное лицо, ответственное за организацию работы Международной конференции, следит за тем, чтобы никто из участников не вступал в споры политического, расового, религиозного или идеологического характера. Это необходимо для того, чтобы выступления вызывали всеобщее доверие.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
— крупнейшая в мире гуманитарная сеть, объединяющая национальные общества, которые оказывают помощь в ЧС и поддерживают уязвимые группы населения. Работает более чем в 190 странах.