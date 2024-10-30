https://ria.ru/20241030/zheneva-1980995093.html

Источник: украинская делегация устроила скандал на конференции в Женеве

Источник: украинская делегация устроила скандал на конференции в Женеве - РИА Новости, 30.10.2024

Источник: украинская делегация устроила скандал на конференции в Женеве

Украинская делегация нарушила правило не вступать в споры политического характера на 34-й Международной конференции обществ Красного Креста и Красного... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:54

2024-10-30T18:54

2024-10-30T22:57

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ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости. Украинская делегация нарушила правило не вступать в споры политического характера на 34-й Международной конференции обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), сообщили РИА Новости источники в Женеве.Как заявил на пленарной сессии организации постпред России при ООН Геннадий Гатилов, накануне одна из делегаций затронула в своем выступлении конкретный вооруженный конфликт, дала ему искаженную политизированную оценку и предъявила огульные обвинения в адрес одного из государств-членов.Несмотря на то что российское представительство в Женеве отказалось комментировать эти слова дипломата, другие источники агентства указали, что речь шла об украинской делегации, которая обвинила Россию в продолжающемся конфликте.В пресс-службе МФОККиКП, в свою очередь, не стали подтверждать эту информацию, но отметили, что председатель конференции несколько раз напомнила всем участникам о запрете на любые споры политического характера."Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены", — говорится в комментарии.Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца — крупнейшая в мире гуманитарная сеть, объединяющая национальные общества, которые оказывают помощь в ЧС и поддерживают уязвимые группы населения. Работает более чем в 190 странах.

https://ria.ru/20241015/tolstoj-1978216511.html

https://ria.ru/20240709/oon-1958635361.html

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html

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в мире, россия, женева (город), геннадий гатилов, красный полумесяц, оон, красный крест