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СМИ: Киев озадачен реакцией на просьбу Зеленского передать "Томагавки" - РИА Новости, 30.10.2024
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20:15 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1981008620.html
СМИ: Киев озадачен реакцией на просьбу Зеленского передать "Томагавки"
СМИ: Киев озадачен реакцией на просьбу Зеленского передать "Томагавки" - РИА Новости, 30.10.2024
СМИ: Киев озадачен реакцией на просьбу Зеленского передать "Томагавки"
Украинских чиновников озадачила негативная подача в СМИ сведений о просьбе Владимира Зеленского в рамках пакета "неядерного сдерживания" передать Киеву ракеты... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:15
2024-10-30T20:15
в мире
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мария захарова
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинских чиновников озадачила негативная подача в СМИ сведений о просьбе Владимира Зеленского в рамках пакета "неядерного сдерживания" передать Киеву ракеты большой дальности "Томагавк", сообщает газета Politico. Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима. "Высокопоставленные киевские чиновники... были... в недоумении из-за того, что эта информация была разглашена в негативном ключе", - говорится в публикации. Одно неназванное должностное лицо из Украины заявило изданию, что американские военные изучили "план победы" и назвали его реалистичным. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: Киев озадачен реакцией на просьбу Зеленского передать "Томагавки"

Politico: Киев озадачен реакцией на просьбу Зеленского передать "Томагавки"

CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк"
Запуск крылатой ракеты Томагавк - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Запуск крылатой ракеты "Томагавк". Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинских чиновников озадачила негативная подача в СМИ сведений о просьбе Владимира Зеленского в рамках пакета "неядерного сдерживания" передать Киеву ракеты большой дальности "Томагавк", сообщает газета Politico.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима.
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"Высокопоставленные киевские чиновники... были... в недоумении из-за того, что эта информация была разглашена в негативном ключе", - говорится в публикации.
Одно неназванное должностное лицо из Украины заявило изданию, что американские военные изучили "план победы" и назвали его реалистичным.
Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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