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Зеленский ведет Украину к гражданской войне, заявил депутат Рады - РИА Новости, 30.10.2024
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18:21 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980984846.html
Зеленский ведет Украину к гражданской войне, заявил депутат Рады
Зеленский ведет Украину к гражданской войне, заявил депутат Рады - РИА Новости, 30.10.2024
Зеленский ведет Украину к гражданской войне, заявил депутат Рады
Владимир Зеленский ведет Украину к гражданский войне, принуждая бедных воевать за власть и активы богатых, заявил в среду депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:21
2024-10-30T18:21
в мире
украина
александр дубинский
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский ведет Украину к гражданский войне, принуждая бедных воевать за власть и активы богатых, заявил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Сплотив вокруг себя богатых, вооруженных и беспринципных людей, самопровозглашенный (так Дубинский называет Зеленского – ред.) семимильными шагами ведет Украину к гражданский войне. Принуждая бедных воевать за власть и активы богатых, и насаждая при этом большинству ценности меньшинства. Самопровозглашенный постоянно увеличивает пропасть между собой и своим окружением с одной стороны, и украинцами - с другой", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Дубинский также предлагает взять любого насильно мобилизованного гражданина Украины и спросить его, за что он воюет, ведь у него нет никаких активов, его лишь оторвали от семьи. "Но ее (семьи - ред.), считайте, уже нет – так как у него нет шансов вернуться домой из армии живым и не инвалидом. То, что он умер, еще придется доказать. А как инвалид он, вероятнее всего, будет никому уже не нужен. Таким образом, идя на войну, часто насильно, он не защищает свое будущее, как врет на видео самопровозглашенный, а с вероятностью 99% теряет его", - добавил депутат. По его словам, на Украине вопрос сохранения человека, будущего своей семьи теперь состоит не в том, чтобы идти в армию, а в том, чтобы в нее не идти. "Конечно, можно объединить все реестры, мобилизовать целыми маршрутками и вагонами метро. Но в какой-то момент люди скажут: "Хватит". И чем больше памятников Пушкину и Булгакову снесут, тем быстрее это произойдет, потому что лишает смысла защищать то, что вчера называлось Украина, а сегодня стало одним большим концлагерем под брендом "Галичина", - считает Дубинский. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны" В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html
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в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский ведет Украину к гражданской войне, заявил депутат Рады

Депутат Рады Дубинский: Зеленский ведет Украину к гражданской войне

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский ведет Украину к гражданский войне, принуждая бедных воевать за власть и активы богатых, заявил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Сплотив вокруг себя богатых, вооруженных и беспринципных людей, самопровозглашенный (так Дубинский называет Зеленского – ред.) семимильными шагами ведет Украину к гражданский войне. Принуждая бедных воевать за власть и активы богатых, и насаждая при этом большинству ценности меньшинства. Самопровозглашенный постоянно увеличивает пропасть между собой и своим окружением с одной стороны, и украинцами - с другой", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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Дубинский также предлагает взять любого насильно мобилизованного гражданина Украины и спросить его, за что он воюет, ведь у него нет никаких активов, его лишь оторвали от семьи. "Но ее (семьи - ред.), считайте, уже нет – так как у него нет шансов вернуться домой из армии живым и не инвалидом. То, что он умер, еще придется доказать. А как инвалид он, вероятнее всего, будет никому уже не нужен. Таким образом, идя на войну, часто насильно, он не защищает свое будущее, как врет на видео самопровозглашенный, а с вероятностью 99% теряет его", - добавил депутат.
По его словам, на Украине вопрос сохранения человека, будущего своей семьи теперь состоит не в том, чтобы идти в армию, а в том, чтобы в нее не идти.
"Конечно, можно объединить все реестры, мобилизовать целыми маршрутками и вагонами метро. Но в какой-то момент люди скажут: "Хватит". И чем больше памятников Пушкину и Булгакову снесут, тем быстрее это произойдет, потому что лишает смысла защищать то, что вчера называлось Украина, а сегодня стало одним большим концлагерем под брендом "Галичина", - считает Дубинский.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны"
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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В миреУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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