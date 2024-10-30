https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980969497.html

Зеленский высказался об отступлении ВСУ

Зеленский высказался об отступлении ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024

Зеленский высказался об отступлении ВСУ

Украинским войскам можно отступать на передовой из-за нехватки военных, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих изданий стран Северной... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:16

2024-10-30T17:16

2024-10-30T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горняк

владимир зеленский

вооруженные силы украины

селидово

страна.ua

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинским войскам можно отступать на передовой из-за нехватки военных, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих изданий стран Северной Европы, его слова приводит украинское издание "Страна.ua".Глава киевского режима пояснил, что не против, если солдаты ВСУ будут отступать в ситуации, когда соотношение сил составляет один к восьми в пользу российских военных.Ранее в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что украинские войска начали отводить силы из Курахово. По словам Кимаковского, за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и командование в Киеве понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980949677.html

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980936046.html

донецкая народная республика

горняк

селидово

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в мире, донецкая народная республика, горняк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, селидово, страна.ua