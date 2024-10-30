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На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980949826.html
На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому
На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому - РИА Новости, 30.10.2024
На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому
США якобы нарочно раскрыли секретную просьбу Владимира Зеленского о предоставлении ему ракет "Томагавк", чтобы навредить его "плану победы", заявил немецкий... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:14
2024-10-30T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
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владимир зеленский
киев
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. США якобы нарочно раскрыли секретную просьбу Владимира Зеленского о предоставлении ему ракет "Томагавк", чтобы навредить его "плану победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в засекреченной части плана главы киевского режима была просьба передать ему крылатые ракеты "Томагавк" для т.н. неядерного сдерживания России."США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию", — написал Репке.По словам журналиста, США якобы хотят помешать Киеву добиться хоть каких-нибудь результатов на фронте.Накануне американская газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника сообщила, что один из пунктов плана Зеленского о неядерном сдерживании дополнялся просьбой предоставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк". Сам источник назвал это "совершенно невыполнимым".
https://ria.ru/20241030/germaniya-1980922201.html
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в мире, сша, германия, украина, владимир зеленский, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия
На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому

Репке: США раскрыли секретную информацию о Зеленском, чтобы навредить ему

© Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. США якобы нарочно раскрыли секретную просьбу Владимира Зеленского о предоставлении ему ракет "Томагавк", чтобы навредить его "плану победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в засекреченной части плана главы киевского режима была просьба передать ему крылатые ракеты "Томагавк" для т.н. неядерного сдерживания России.
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"США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию", — написал Репке.
По словам журналиста, США якобы хотят помешать Киеву добиться хоть каких-нибудь результатов на фронте.
Накануне американская газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника сообщила, что один из пунктов плана Зеленского о неядерном сдерживании дополнялся просьбой предоставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк". Сам источник назвал это "совершенно невыполнимым".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийКиевРоссия
 
 
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