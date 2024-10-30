https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980949826.html
На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому
На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому - РИА Новости, 30.10.2024
На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому
США якобы нарочно раскрыли секретную просьбу Владимира Зеленского о предоставлении ему ракет "Томагавк", чтобы навредить его "плану победы", заявил немецкий... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:14
2024-10-30T16:14
2024-10-30T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
украина
владимир зеленский
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_19:0:991:547_1920x0_80_0_0_f3f6a23aa767099ec6d313f9090b169e.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. США якобы нарочно раскрыли секретную просьбу Владимира Зеленского о предоставлении ему ракет "Томагавк", чтобы навредить его "плану победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в засекреченной части плана главы киевского режима была просьба передать ему крылатые ракеты "Томагавк" для т.н. неядерного сдерживания России."США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию", — написал Репке.По словам журналиста, США якобы хотят помешать Киеву добиться хоть каких-нибудь результатов на фронте.Накануне американская газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника сообщила, что один из пунктов плана Зеленского о неядерном сдерживании дополнялся просьбой предоставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк". Сам источник назвал это "совершенно невыполнимым".
https://ria.ru/20241030/germaniya-1980922201.html
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980916098.html
сша
германия
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901765976_141:0:870:547_1920x0_80_0_0_7445ea52e230a3abe854268411473106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия, украина, владимир зеленский, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия
На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому
Репке: США раскрыли секретную информацию о Зеленском, чтобы навредить ему