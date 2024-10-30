https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980949826.html

На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому

На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому - РИА Новости, 30.10.2024

На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому

США якобы нарочно раскрыли секретную просьбу Владимира Зеленского о предоставлении ему ракет "Томагавк", чтобы навредить его "плану победы", заявил немецкий... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:14

2024-10-30T16:14

2024-10-30T16:14

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. США якобы нарочно раскрыли секретную просьбу Владимира Зеленского о предоставлении ему ракет "Томагавк", чтобы навредить его "плану победы", заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в засекреченной части плана главы киевского режима была просьба передать ему крылатые ракеты "Томагавк" для т.н. неядерного сдерживания России."США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию", — написал Репке.По словам журналиста, США якобы хотят помешать Киеву добиться хоть каких-нибудь результатов на фронте.Накануне американская газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника сообщила, что один из пунктов плана Зеленского о неядерном сдерживании дополнялся просьбой предоставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк". Сам источник назвал это "совершенно невыполнимым".

https://ria.ru/20241030/germaniya-1980922201.html

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980916098.html

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в мире, сша, германия, украина, владимир зеленский, киев, россия