https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html

Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"

Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы" - РИА Новости, 30.10.2024

Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"

Владимир Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом он заявил в РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:10

2024-10-30T15:10

2024-10-30T16:24

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом он заявил в интервью представителям ведущих изданий стран Северной Европы. "Вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и так далее. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", — сказал он.Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на американских чиновников, что пункт "плана победы" о пакете "неядерного сдерживания", который Зеленский не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет Tomahawk. Всего в "плане победы" пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980841288.html

https://ria.ru/20241027/plan-1980348467.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сша