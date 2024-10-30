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Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы" - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 30.10.2024 (обновлено: 16:24 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html
Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"
Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы" - РИА Новости, 30.10.2024
Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"
Владимир Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом он заявил в РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:10
2024-10-30T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом он заявил в интервью представителям ведущих изданий стран Северной Европы. "Вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и так далее. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", — сказал он.Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на американских чиновников, что пункт "плана победы" о пакете "неядерного сдерживания", который Зеленский не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет Tomahawk. Всего в "плане победы" пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980841288.html
https://ria.ru/20241027/plan-1980348467.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"

Зеленский обвинил Запад в утечке секретной части его "плана победы" о Tomahawk

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом он заявил в интервью представителям ведущих изданий стран Северной Европы.
"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и так далее. Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", — сказал он.
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В США выступили с предупреждением о России
Вчера, 09:40
Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на американских чиновников, что пункт "плана победы" о пакете "неядерного сдерживания", который Зеленский не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет Tomahawk.
Всего в "плане победы" пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По словам Зеленского, реализация плана зависит от западных партнеров.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСША
 
 
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