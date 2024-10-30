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"CNN этого не скажет": на Украине раскрыли, кто готов остановить Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 30.10.2024 (обновлено: 23:54 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980916098.html
"CNN этого не скажет": на Украине раскрыли, кто готов остановить Зеленского
"CNN этого не скажет": на Украине раскрыли, кто готов остановить Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024
"CNN этого не скажет": на Украине раскрыли, кто готов остановить Зеленского
Владимира Зеленского могут остановить украинские женщины, заявила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:23
2024-10-30T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
закарпатская область
владимир зеленский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского могут остановить украинские женщины, заявила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.Так она прокомментировала ставшие частыми за последнее время столкновения женщин с украинскими силовиками из-за их методов мобилизации."Единственная сила, пытающаяся остановить его (Зеленского. — Прим. ред.), — это украинские женщины", — отметила журналистка.По словам Панченко, представительницы прекрасного пола уже объединяются, чтобы защитить своих мужчин от рук киевского режима на улицах городов и сел."CNN вам этого не скажет", — заключила она.В середине октября украинское издание "Укринформ" сообщило, что в Закарпатской области Украины женщины с детьми пытались помешать проезду автомобиля пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК.На распространенных в Сети кадрах видно, как толпа женщин с палками и камнями в руках атаковала служебную машину, угрожая разбить автомобиль, если силовики не уедут. Одна из женщин, попавших на видео, начала бить пограничника по лицу.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом сотрудники ТЦК и СБУ практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
https://ria.ru/20241030/zapad-1980975905.html
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в мире, украина, закарпатская область, владимир зеленский, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
"CNN этого не скажет": на Украине раскрыли, кто готов остановить Зеленского

Журналистка Панченко: украинские женщины готовы остановить Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского могут остановить украинские женщины, заявила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Так она прокомментировала ставшие частыми за последнее время столкновения женщин с украинскими силовиками из-за их методов мобилизации.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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"Единственная сила, пытающаяся остановить его (Зеленского. — Прим. ред.), — это украинские женщины", — отметила журналистка.
По словам Панченко, представительницы прекрасного пола уже объединяются, чтобы защитить своих мужчин от рук киевского режима на улицах городов и сел.
«
"CNN вам этого не скажет", — заключила она.
В середине октября украинское издание "Укринформ" сообщило, что в Закарпатской области Украины женщины с детьми пытались помешать проезду автомобиля пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК.
На распространенных в Сети кадрах видно, как толпа женщин с палками и камнями в руках атаковала служебную машину, угрожая разбить автомобиль, если силовики не уедут. Одна из женщин, попавших на видео, начала бить пограничника по лицу.
На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом сотрудники ТЦК и СБУ практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗакарпатская областьВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
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