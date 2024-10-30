https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980916098.html

"CNN этого не скажет": на Украине раскрыли, кто готов остановить Зеленского

"CNN этого не скажет": на Украине раскрыли, кто готов остановить Зеленского - РИА Новости, 30.10.2024

"CNN этого не скажет": на Украине раскрыли, кто готов остановить Зеленского

Владимира Зеленского могут остановить украинские женщины, заявила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:23

2024-10-30T14:23

2024-10-30T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

закарпатская область

владимир зеленский

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского могут остановить украинские женщины, заявила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.Так она прокомментировала ставшие частыми за последнее время столкновения женщин с украинскими силовиками из-за их методов мобилизации."Единственная сила, пытающаяся остановить его (Зеленского. — Прим. ред.), — это украинские женщины", — отметила журналистка.По словам Панченко, представительницы прекрасного пола уже объединяются, чтобы защитить своих мужчин от рук киевского режима на улицах городов и сел."CNN вам этого не скажет", — заключила она.В середине октября украинское издание "Укринформ" сообщило, что в Закарпатской области Украины женщины с детьми пытались помешать проезду автомобиля пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК.На распространенных в Сети кадрах видно, как толпа женщин с палками и камнями в руках атаковала служебную машину, угрожая разбить автомобиль, если силовики не уедут. Одна из женщин, попавших на видео, начала бить пограничника по лицу.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом сотрудники ТЦК и СБУ практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.

https://ria.ru/20241030/zapad-1980975905.html

https://ria.ru/20241030/ssha-1980964984.html

украина

закарпатская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, закарпатская область, владимир зеленский, служба безопасности украины