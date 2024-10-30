https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980858383.html

Запад скоро укажет Зеленскому на выход, считает Медведчук

Запад скоро укажет Зеленскому на выход, считает Медведчук - РИА Новости, 30.10.2024

Запад скоро укажет Зеленскому на выход, считает Медведчук

Запад скоро укажет Владимиру Зеленскому на выход, сочтя его проигравшим и не оправдавшим доверие — такое мнение выразил председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:15

2024-10-30T11:15

2024-10-30T13:11

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Запад скоро укажет Владимиру Зеленскому на выход, сочтя его проигравшим и не оправдавшим доверие — такое мнение выразил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения."Зеленский думал перехитрить коллективный Запад, жалуясь на то, что он его плохо поддерживает, распространяя басни о том, что он давно бы победил Россию, да Запад оружия не дает. И теперь на Западе и среди подконтрольных украинских соросят продвигается мнение, что оружия и средств дали достаточно, просто Зеленский и его свора оказались некомпетентными и не оправдали высокого доверия", — написал он. По словам Медведчука, нарративы кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Зеленский слишком много берет денег и слишком мало делает, начинают овладевать коллективным Западом. "В США Зеленского записывают проигравшим, остается оформить этот процесс. И это начинают понимать в Европе, которая "прозревает", — считает политик. Он напомнил, как в одном из недавних интервью Зеленский начал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать. Таким образом "политический клоун" своей некомпетентностью и болезненной заносчивостью поставил Украину в неловкое положение, а заодно подставил коллективный Запад перед Глобальным Югом, убедив последний, что ставленников Запада нужно "посылать куда подальше с их нравоучениями", добавил Медведчук. Как говорил в июне президент Владимир Путин, на Западе пока не хотят менять Зеленского, но затем на него повесят все непопулярные решения. По мнению российского лидера, это может произойти в первой половине 2025 года.

https://ria.ru/20241030/zamena-1980829033.html

https://ria.ru/20241029/tysyacha-1980622328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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