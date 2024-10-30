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Запад скоро укажет Зеленскому на выход, считает Медведчук - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 30.10.2024 (обновлено: 13:11 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980858383.html
Запад скоро укажет Зеленскому на выход, считает Медведчук
Запад скоро укажет Зеленскому на выход, считает Медведчук - РИА Новости, 30.10.2024
Запад скоро укажет Зеленскому на выход, считает Медведчук
Запад скоро укажет Владимиру Зеленскому на выход, сочтя его проигравшим и не оправдавшим доверие — такое мнение выразил председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:15
2024-10-30T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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владимир зеленский
виктор медведчук
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Запад скоро укажет Владимиру Зеленскому на выход, сочтя его проигравшим и не оправдавшим доверие — такое мнение выразил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения."Зеленский думал перехитрить коллективный Запад, жалуясь на то, что он его плохо поддерживает, распространяя басни о том, что он давно бы победил Россию, да Запад оружия не дает. И теперь на Западе и среди подконтрольных украинских соросят продвигается мнение, что оружия и средств дали достаточно, просто Зеленский и его свора оказались некомпетентными и не оправдали высокого доверия", — написал он. По словам Медведчука, нарративы кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Зеленский слишком много берет денег и слишком мало делает, начинают овладевать коллективным Западом. "В США Зеленского записывают проигравшим, остается оформить этот процесс. И это начинают понимать в Европе, которая "прозревает", — считает политик. Он напомнил, как в одном из недавних интервью Зеленский начал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать. Таким образом "политический клоун" своей некомпетентностью и болезненной заносчивостью поставил Украину в неловкое положение, а заодно подставил коллективный Запад перед Глобальным Югом, убедив последний, что ставленников Запада нужно "посылать куда подальше с их нравоучениями", добавил Медведчук. Как говорил в июне президент Владимир Путин, на Западе пока не хотят менять Зеленского, но затем на него повесят все непопулярные решения. По мнению российского лидера, это может произойти в первой половине 2025 года.
https://ria.ru/20241030/zamena-1980829033.html
https://ria.ru/20241029/tysyacha-1980622328.html
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в мире, россия, сша, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, нарендра моди, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Европа, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Нарендра Моди, Оппозиционная платформа - За жизнь
Запад скоро укажет Зеленскому на выход, считает Медведчук

Медведчук заявил, что коллективный Запад скоро укажет Зеленскому на выход

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский в Брюсселе
Владимир Зеленский в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Запад скоро укажет Владимиру Зеленскому на выход, сочтя его проигравшим и не оправдавшим доверие — такое мнение выразил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.
"Зеленский думал перехитрить коллективный Запад, жалуясь на то, что он его плохо поддерживает, распространяя басни о том, что он давно бы победил Россию, да Запад оружия не дает. И теперь на Западе и среди подконтрольных украинских соросят продвигается мнение, что оружия и средств дали достаточно, просто Зеленский и его свора оказались некомпетентными и не оправдали высокого доверия", — написал он.
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По словам Медведчука, нарративы кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Зеленский слишком много берет денег и слишком мало делает, начинают овладевать коллективным Западом.
«
"В США Зеленского записывают проигравшим, остается оформить этот процесс. И это начинают понимать в Европе, которая "прозревает", — считает политик.
Он напомнил, как в одном из недавних интервью Зеленский начал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать. Таким образом "политический клоун" своей некомпетентностью и болезненной заносчивостью поставил Украину в неловкое положение, а заодно подставил коллективный Запад перед Глобальным Югом, убедив последний, что ставленников Запада нужно "посылать куда подальше с их нравоучениями", добавил Медведчук.
Как говорил в июне президент Владимир Путин, на Западе пока не хотят менять Зеленского, но затем на него повесят все непопулярные решения. По мнению российского лидера, это может произойти в первой половине 2025 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАЕвропаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукНарендра МодиОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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