https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980815075.html
Суд привлечет Зеленского к рассмотрению иска о выборах, заявили в Раде
Суд привлечет Зеленского к рассмотрению иска о выборах, заявили в Раде - РИА Новости, 30.10.2024
Суд привлечет Зеленского к рассмотрению иска о выборах, заявили в Раде
Суд на Украине решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска к украинскому парламенту с требованием назначить президентские выборы в стране, сообщил... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T02:12
2024-10-30T02:12
2024-10-30T05:51
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Суд на Украине решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска к украинскому парламенту с требованием назначить президентские выборы в стране, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.В июле Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. В середине октября политик сообщил, что суд продолжит 11 ноября рассмотрение его иска о назначении президентских выборов в стране."Постепенно движемся по моему иску к Верховной Раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный админсуд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.По его словам, суд отказал неуполномоченному представителю аппарата Верховной рады в ходатайстве о закрытии дела."Вторым решением — привлечь к судебному рассмотрению президента Украины, которому дать десять дней для дачи пояснений по сути спора", — добавил Дубинский.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980814446.html
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украина, россия, александр дубинский, владимир путин, верховная рада украины, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, В мире
Суд привлечет Зеленского к рассмотрению иска о выборах, заявили в Раде
Дубинский: суд решил привлечь Зеленского к рассмотрению иска к Раде о выборах
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Суд на Украине решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска к украинскому парламенту с требованием назначить президентские выборы в стране, сообщил
депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В июле Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. В середине октября политик сообщил, что суд продолжит 11 ноября рассмотрение его иска о назначении президентских выборов в стране.
"Постепенно движемся по моему иску к Верховной Раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный админсуд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, суд отказал неуполномоченному представителю аппарата Верховной рады в ходатайстве о закрытии дела.
"Вторым решением — привлечь к судебному рассмотрению президента Украины, которому дать десять дней для дачи пояснений по сути спора", — добавил Дубинский.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
В июне президент России Владимир Путин
указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".