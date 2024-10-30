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СМИ: суд привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями - РИА Новости, 30.10.2024
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01:47 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980814446.html
СМИ: суд привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями
СМИ: суд привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями - РИА Новости, 30.10.2024
СМИ: суд привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями
Львовский окружной административный суд принял решение привлечь Владимира Зеленского к делу по иску клиента компании "Фридом финанс Украина", попавшей под... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T01:47
2024-10-30T01:47
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Львовский окружной административный суд принял решение привлечь Владимира Зеленского к делу по иску клиента компании "Фридом финанс Украина", попавшей под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на постановление суда. "Львовский окружной административный суд принял решение привлечь президента Украины к иску клиента "Фридом финанс" против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в публикации. Как отмечается, активы клиентов были заблокированы из-за санкций. Один из клиентов подал иск против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с требованием признать бездеятельность комиссии в ситуации с утратой клиентами доступа к активам. По данным издания, истец требовал от комиссии разработать и направить на рассмотрение Зеленскому проект изменений в указ о санкциях против "Фридом финанс". Истец также попросил суд привлечь к делу Зеленского в качестве третьей сторону. "Суд с этим ходатайством согласился и принял решение приобщить президента Украины к этому делу", - отмечается в публикации. В октябре 2022 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против компании "Фридом финанс Украина".
https://ria.ru/20241029/welt-1980751199.html
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владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, украина
Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина
СМИ: суд привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями

"Экономическая правда": суд привлек Зеленского к делу по иску клиента компании

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Львовский окружной административный суд принял решение привлечь Владимира Зеленского к делу по иску клиента компании "Фридом финанс Украина", попавшей под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на постановление суда.
«
"Львовский окружной административный суд принял решение привлечь президента Украины к иску клиента "Фридом финанс" против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в публикации.
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Как отмечается, активы клиентов были заблокированы из-за санкций. Один из клиентов подал иск против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с требованием признать бездеятельность комиссии в ситуации с утратой клиентами доступа к активам.
По данным издания, истец требовал от комиссии разработать и направить на рассмотрение Зеленскому проект изменений в указ о санкциях против "Фридом финанс". Истец также попросил суд привлечь к делу Зеленского в качестве третьей сторону.
"Суд с этим ходатайством согласился и принял решение приобщить президента Украины к этому делу", - отмечается в публикации.
В октябре 2022 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против компании "Фридом финанс Украина".
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