https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980814446.html

СМИ: суд привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями

СМИ: суд привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями - РИА Новости, 30.10.2024

СМИ: суд привлек Зеленского к делу по иску клиента компании под санкциями

Львовский окружной административный суд принял решение привлечь Владимира Зеленского к делу по иску клиента компании "Фридом финанс Украина", попавшей под... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T01:47

2024-10-30T01:47

2024-10-30T01:47

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Львовский окружной административный суд принял решение привлечь Владимира Зеленского к делу по иску клиента компании "Фридом финанс Украина", попавшей под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на постановление суда. "Львовский окружной административный суд принял решение привлечь президента Украины к иску клиента "Фридом финанс" против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в публикации. Как отмечается, активы клиентов были заблокированы из-за санкций. Один из клиентов подал иск против Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку с требованием признать бездеятельность комиссии в ситуации с утратой клиентами доступа к активам. По данным издания, истец требовал от комиссии разработать и направить на рассмотрение Зеленскому проект изменений в указ о санкциях против "Фридом финанс". Истец также попросил суд привлечь к делу Зеленского в качестве третьей сторону. "Суд с этим ходатайством согласился и принял решение приобщить президента Украины к этому делу", - отмечается в публикации. В октябре 2022 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против компании "Фридом финанс Украина".

https://ria.ru/20241029/welt-1980751199.html

https://ria.ru/20241029/zamysel-1980616145.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, украина