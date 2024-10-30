Появились подробности о просьбе Зеленского по ударам вглубь России
Американский сенатор: Зеленский просил разрешения бить вглубь РФ на 200 км
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сенатор США Бен Кардин заявил, что Владимир Зеленский просил разрешения у Вашингтона бить вглубь России на 200 километров, чтобы уничтожить "пусковые установки".
"У нас была хорошая встреча и хорошая дискуссия. Он прошелся по некоторым реальным проблемам в обеспечении санкций против России. Мы рассмотрели необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию... Президент Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться", - сказал Кардин в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.
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Он добавил, что поддерживает право Киева использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. По его словам, на Западе есть некоторые голоса против подобного разрешения.
"Я поддерживаю ваше право на это, поэтому я приведу вам аргументы, которые выдвигаются против этого. Во-первых, есть ограничения для НАТО. Вторая проблема заключается в том, что есть много наших стран-партнеров, которые работают с нами, оказывая помощь Украине, но не поддерживают использование нашего поставляемого оружия для целей в России", - отметил американский сенатор.
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Кардин заявил, что третья проблема заключается в опасениях по поводу возможной эскалации конфликта вокруг Украины. "Есть опасения эскалации конфликта за пределами Украины и России из-за поставок оружия, которое используется по территории России. Но третий аргумент я не разделяю", - сказал сенатор.
Ранее газета New York Times сообщала, что неизвестный, притворившийся экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, созвонился по видеосвязи с Кардином, используя технологию дипфейка, чтобы узнать его мнение по вопросам внутренней и внешней политики.
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