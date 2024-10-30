https://ria.ru/20241030/zapad-1980975905.html

"Психологический удар": на Западе предупредили об отчаянном шаге Киева

"Психологический удар": на Западе предупредили об отчаянном шаге Киева - РИА Новости, 30.10.2024

"Психологический удар": на Западе предупредили об отчаянном шаге Киева

Киев готов взорвать мосты через реку Днепр, чтобы не позволить российским войскам занять город Днепропетровск и западную часть города Запорожье, заявил... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:39

2024-10-30T17:39

2024-10-30T22:58

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Киев готов взорвать мосты через реку Днепр, чтобы не позволить российским войскам занять город Днепропетровск и западную часть города Запорожье, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вместо того, чтобы рисковать потерей той части города Запарожье, которая находится на правом берегу Днепра, и вместо того, чтобы потерять Днепропетрвоск, украинцы сами могут взорвать мосты", — отметил он.По словам аналитика, такой шаг, с одной стороны, помешал бы российским войскам форсировать Днепр, но, с другой — отрезал бы от снабжения украинские подразделения к востоку от реки."Это стало бы серьезным психологическим ударом для всех украинских военнослужащих, для них это было бы шоком", — заключил Меркурис.Накануне немецкое издание Handelsblatt писало, что после освобождения оставшихся промышленных городов в Донбассе ВСУ придется оборонятся в открытой степи до Днепра.В среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что украинские войска начали отводить силы из Курахово. По словам Кимаковского, за Селидово, особенно со стороны Угледара, начинаются степи и командование в Киеве понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.

https://ria.ru/20241030/ssha-1980964984.html

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