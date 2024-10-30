https://ria.ru/20241030/zakupka-1980915007.html

Более 120 млн рублей направят липецкие власти на закупку молодняка КРС

Более 120 млн рублей направят липецкие власти на закупку молодняка КРС - РИА Новости, 30.10.2024

Более 120 млн рублей направят липецкие власти на закупку молодняка КРС

До конца 2024 года власти Липецкой области закупят более 1,2 тысячи голов племенного молодняка крупного рогатого скота (КРС), для этого выделено свыше 120... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:21

2024-10-30T14:21

2024-10-30T14:21

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892227686_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_c937f37d95f10d5cd9b3fa2fe9a63f57.jpg

ЛИПЕЦК, 30 окт - РИА Новости. До конца 2024 года власти Липецкой области закупят более 1,2 тысячи голов племенного молодняка крупного рогатого скота (КРС), для этого выделено свыше 120 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что помимо 43,1 миллиона рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов, власти Липецкой области направили на закупку КРС молочного направления дополнительно 78 миллионов рублей. По словам губернатора, делается это для повышения генетического потенциала и продуктивности дойного стада. "Увеличение производства молока – одно из приоритетных направлений развития АПК региона, поэтому на его развитие направляются серьезные средства", – отметил Артамонов. Как сообщил губернатор, по итогам девяти месяцев 2024 года продуктивность дойного стада в крупных и средних предприятиях составила более 7 тысяч килограммов, что на 320 килограммов больше, чем было получено от одной коровы годом ранее. Количество молока, собранного за девять месяцев этого года, составило более 246 тысяч тонн, в том числе более 197 тысяч тонн – в сельхозпредприятиях, что на 3% и 4% соответственно превышает прошлогодние показатели.

https://ria.ru/20241028/avtoparki-1980516672.html

https://ria.ru/20241023/sazan-1979624571.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов