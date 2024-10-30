https://ria.ru/20241030/zakonoproekt-1980945624.html

В Госдуму внесли проект о запрете богослужений в многоквартирных домах

В Госдуму внесли проект о запрете богослужений в многоквартирных домах - РИА Новости, 30.10.2024

В Госдуму внесли проект о запрете богослужений в многоквартирных домах

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете проводить в многоквартирных домах богослужения и религиозные РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:55

2024-10-30T15:55

2024-10-30T15:56

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете проводить в многоквартирных домах богослужения и религиозные молебны, законопроект доступен в думской базе данных. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" направлен на ограничение проведения публичного богослужения, религиозных обрядов и церемоний в нежилых помещениях многоквартирных домов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что в настоящее время граждане или религиозные объединения проводят богослужения в многоквартирных домах, ограничивая удобство жителей. "Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности. Особую озабоченность у жителей вызывает ситуация с безопасностью детей во дворах и детских социальных учреждениях при нахождении рядом с ними большого количества незнакомых людей", - добавляют авторы.

https://ria.ru/20241029/zapret-1980801427.html

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