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В Госдуму внесли проект о запрете богослужений в многоквартирных домах - РИА Новости, 30.10.2024
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Религия
 
15:55 30.10.2024 (обновлено: 15:56 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/zakonoproekt-1980945624.html
В Госдуму внесли проект о запрете богослужений в многоквартирных домах
В Госдуму внесли проект о запрете богослужений в многоквартирных домах - РИА Новости, 30.10.2024
В Госдуму внесли проект о запрете богослужений в многоквартирных домах
Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете проводить в многоквартирных домах богослужения и религиозные РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:55
2024-10-30T15:56
религия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете проводить в многоквартирных домах богослужения и религиозные молебны, законопроект доступен в думской базе данных. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" направлен на ограничение проведения публичного богослужения, религиозных обрядов и церемоний в нежилых помещениях многоквартирных домов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что в настоящее время граждане или религиозные объединения проводят богослужения в многоквартирных домах, ограничивая удобство жителей. "Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности. Особую озабоченность у жителей вызывает ситуация с безопасностью детей во дворах и детских социальных учреждениях при нахождении рядом с ними большого количества незнакомых людей", - добавляют авторы.
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госдума рф, общество
Религия, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект о запрете богослужений в многоквартирных домах

В Госдуму внесли проект о запрете богослужений и молебен в многоквартирных домах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете проводить в многоквартирных домах богослужения и религиозные молебны, законопроект доступен в думской базе данных.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" направлен на ограничение проведения публичного богослужения, религиозных обрядов и церемоний в нежилых помещениях многоквартирных домов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что в настоящее время граждане или религиозные объединения проводят богослужения в многоквартирных домах, ограничивая удобство жителей.
"Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности. Особую озабоченность у жителей вызывает ситуация с безопасностью детей во дворах и детских социальных учреждениях при нахождении рядом с ними большого количества незнакомых людей", - добавляют авторы.
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