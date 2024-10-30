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Рада приняла законопроект о реформе Счетной палаты, который требовали США
Рада приняла законопроект о реформе Счетной палаты, который требовали США - РИА Новости, 30.10.2024
Рада приняла законопроект о реформе Счетной палаты, который требовали США
Парламент Украины принял законопроект о реформировании Счетной палаты, что было условием финансирования от МВФ и США, сообщил в среду депутат Верховной рады... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:43
2024-10-30T12:43
2024-10-30T12:43
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект о реформировании Счетной палаты, что было условием финансирования от МВФ и США, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Законопроект о реформе Счетной палаты тоже принят в целом… Это требование финансирования на более чем два миллиарда долларов от МВФ и США. Так что шансов не принять было ноль", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, законопроект предусматривает проведение конкурса по отбору членов палаты с преимущественным правом голоса международных экспертов, предоставление полномочий по проведению аудитов средств местных бюджетов, коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров. Также документ обязывает Счетную палату каждые пять лет проходить внешнее оценивание своей деятельности. В свою очередь депутат парламента София Федина заявила, что принятый законопроект разрушает независимость Счетной палаты. "Этот закон является антиконституционным, и мы надеемся, что президент наложит на него вето. Счетную палату делают высшим органом контроля, чем сама Верховная рада. Что интересно, евроинтеграционный комитет не получил слова по этому законопроекту, и таблицу на более чем тысячу поправок комитет получил едва за час до рассмотрения. И как вишенка на торте - слуги (партия "Слуга народа" - ред.) проголосовали за поднятие зарплат членам Счетной палаты до 500 тысяч гривен (более 12 тысяч долларов – ред.)", - написала Федина в своем Telegram-канале.
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сша, украина, мвф, верховная рада украины, в мире
США, Украина, МВФ, Верховная Рада Украины, В мире
Рада приняла законопроект о реформе Счетной палаты, который требовали США
Депутат Железняк: Рада приняла проект о реформе Счетной палаты, требуемый США
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Парламент Украины принял законопроект о реформировании Счетной палаты, что было условием финансирования от МВФ и США, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк
.
"Законопроект о реформе Счетной палаты тоже принят в целом… Это требование финансирования на более чем два миллиарда долларов от МВФ и США. Так что шансов не принять было ноль", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, законопроект предусматривает проведение конкурса по отбору членов палаты с преимущественным правом голоса международных экспертов, предоставление полномочий по проведению аудитов средств местных бюджетов, коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров. Также документ обязывает Счетную палату каждые пять лет проходить внешнее оценивание своей деятельности.
В свою очередь депутат парламента София Федина заявила, что принятый законопроект разрушает независимость Счетной палаты.
"Этот закон является антиконституционным, и мы надеемся, что президент наложит на него вето. Счетную палату делают высшим органом контроля, чем сама Верховная рада. Что интересно, евроинтеграционный комитет не получил слова по этому законопроекту, и таблицу на более чем тысячу поправок комитет получил едва за час до рассмотрения. И как вишенка на торте - слуги (партия "Слуга народа" - ред.) проголосовали за поднятие зарплат членам Счетной палаты до 500 тысяч гривен (более 12 тысяч долларов – ред.)", - написала Федина в своем Telegram-канале.