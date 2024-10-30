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Захарова прокомментировала планы ЕС увеличить срок санкций против России - РИА Новости, 30.10.2024
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17:20 30.10.2024 (обновлено: 17:31 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/zakharova-1980970373.html
Захарова прокомментировала планы ЕС увеличить срок санкций против России
Захарова прокомментировала планы ЕС увеличить срок санкций против России - РИА Новости, 30.10.2024
Захарова прокомментировала планы ЕС увеличить срок санкций против России
Возможный срок продления Евросоюзом "заморозки" российских государственных активов не на шесть месяцев, а сразу на 36 навязывает Брюсселю Вашингтон, заявила... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:20
2024-10-30T17:31
евросоюз
сша
россия
вашингтон (штат)
в мире
мария захарова
брюссель
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Возможный срок продления Евросоюзом "заморозки" российских государственных активов не на шесть месяцев, а сразу на 36 навязывает Брюсселю Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Знаем и о том, кто навязывает Брюсселю этот сценарий. Есовцы (по крайней мере, большинство стран-членов ЕС) в очередной раз, не считаясь с собственными интересами, готовы выполнить указание американской администрации", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, Вашингтон исходит из того, что при таком варианте у американских банков-кредиторов будет меньше рисков в плане получения обратно кредитных средств, о выделении которых Киеву на Западе договорились в рамках "группы семи"."Этот кредит в размере 50 миллиардов долларов США, как планируется западниками, будет возмещаться в основном как раз-таки за счет доходов от "обездвиженных" в есовской юрисдикции российских госактивов... Получается, что Вашингтон перед тем, как выделить свою часть кредита Киеву, хочет иметь гарантии, что получит деньги обратно. На слово своим есовским партнерам, обещающим продлевать санкции столько, сколько потребуется, в США, судя по всему, не верят. Истинная же цель Вашингтона и его сателлитов – именно кража российских госактивов и получение с них бессрочной ренты", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20241027/sanda-1980340636.html
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евросоюз, сша, россия, вашингтон (штат), в мире, мария захарова, брюссель
Евросоюз, США, Россия, Вашингтон (штат), В мире, Мария Захарова, Брюссель
Захарова прокомментировала планы ЕС увеличить срок санкций против России

Захарова: США навязывают ЕС идею продлить срок санкций против России

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Возможный срок продления Евросоюзом "заморозки" российских государственных активов не на шесть месяцев, а сразу на 36 навязывает Брюсселю Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Знаем и о том, кто навязывает Брюсселю этот сценарий. Есовцы (по крайней мере, большинство стран-членов ЕС) в очередной раз, не считаясь с собственными интересами, готовы выполнить указание американской администрации", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, Вашингтон исходит из того, что при таком варианте у американских банков-кредиторов будет меньше рисков в плане получения обратно кредитных средств, о выделении которых Киеву на Западе договорились в рамках "группы семи".
"Этот кредит в размере 50 миллиардов долларов США, как планируется западниками, будет возмещаться в основном как раз-таки за счет доходов от "обездвиженных" в есовской юрисдикции российских госактивов... Получается, что Вашингтон перед тем, как выделить свою часть кредита Киеву, хочет иметь гарантии, что получит деньги обратно. На слово своим есовским партнерам, обещающим продлевать санкции столько, сколько потребуется, в США, судя по всему, не верят. Истинная же цель Вашингтона и его сателлитов – именно кража российских госактивов и получение с них бессрочной ренты", - отметила Захарова.
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