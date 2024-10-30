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В Запорожской области задержали женщину за передачу данных о ВС России
В Запорожской области задержали женщину за передачу данных о ВС России - РИА Новости, 30.10.2024
В Запорожской области задержали женщину за передачу данных о ВС России
Гражданка России задержана в Запорожской области за передачу информации о Вооруженных силах РФ украинской стороне, возбуждено дело о госизмене, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:07
2024-10-30T13:07
2024-10-30T13:07
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запорожская область
министерство обороны украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Гражданка России задержана в Запорожской области за передачу информации о Вооруженных силах РФ украинской стороне, возбуждено дело о госизмене, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области. "Установлено, что задержанная в августе 2023 года осуществила сбор и передачу в чат-бот, действовавший в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, сведений о местоположении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации в целях нанесения по ним ракетных ударов", - говорится в сообщении ведомства. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена".
https://ria.ru/20241003/sud-1976253114.html
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россия, запорожская область, министерство обороны украины, происшествия, фсб
Россия, Запорожская область, Министерство обороны Украины, Происшествия, ФСБ
В Запорожской области задержали женщину за передачу данных о ВС России
В Запорожской области задержали россиянку за передачу данных о ВС России Украине