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В Запорожской области задержали женщину за передачу данных о ВС России - РИА Новости, 30.10.2024
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13:07 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/zaderzhanie-1980896595.html
В Запорожской области задержали женщину за передачу данных о ВС России
В Запорожской области задержали женщину за передачу данных о ВС России - РИА Новости, 30.10.2024
В Запорожской области задержали женщину за передачу данных о ВС России
Гражданка России задержана в Запорожской области за передачу информации о Вооруженных силах РФ украинской стороне, возбуждено дело о госизмене, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:07
2024-10-30T13:07
россия
запорожская область
министерство обороны украины
происшествия
фсб
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Гражданка России задержана в Запорожской области за передачу информации о Вооруженных силах РФ украинской стороне, возбуждено дело о госизмене, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области. "Установлено, что задержанная в августе 2023 года осуществила сбор и передачу в чат-бот, действовавший в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, сведений о местоположении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации в целях нанесения по ним ракетных ударов", - говорится в сообщении ведомства. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена".
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россия, запорожская область, министерство обороны украины, происшествия, фсб
Россия, Запорожская область, Министерство обороны Украины, Происшествия, ФСБ
В Запорожской области задержали женщину за передачу данных о ВС России

В Запорожской области задержали россиянку за передачу данных о ВС России Украине

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Гражданка России задержана в Запорожской области за передачу информации о Вооруженных силах РФ украинской стороне, возбуждено дело о госизмене, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области.
"Установлено, что задержанная в августе 2023 года осуществила сбор и передачу в чат-бот, действовавший в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, сведений о местоположении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации в целях нанесения по ним ракетных ударов", - говорится в сообщении ведомства.
Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена".
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РоссияЗапорожская областьМинистерство обороны УкраиныПроисшествияФСБ
 
 
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