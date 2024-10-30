СМИ: в Японии признали, что запрет на однополые браки нарушает конституцию
"Киодо": суд в Токио признал, что запрет на однополые браки нарушает конституцию
© AP Photo / Jae C. HongСмотровая площадка в Токио, Япония
© AP Photo / Jae C. Hong
Смотровая площадка в Токио, Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Высший суд Токио признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, однако оставил в силе отказ суда низшей инстанции по выплатам компенсаций от государства, сообщает агентство Киодо.
В своем коллективном иске семь истцов требовали, чтобы государство выплатило им по 1 миллиону иен (около 6,5 тысячи долларов) каждому. В ноябре 2022 года районный суд Токио отказал им в компенсациях, после чего они подали апелляцию в высший суд.
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Япония является единственной страной G7, которая не признает однополые браки. Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств встал в Японии особенно остро в начале 2023 года после того, как бывший помощник экс-премьера страны Фумио Кисиды Масаёси Араи, говоря о представителях нетрадиционной ориентации, использовал реплику "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной. Позже и сам Кисида, комментируя вероятность разрешения однополых браков в стране, сказал, что "общество изменится (безвозвратно)".
В результате в начале лета того же года парламент Японии одобрил законопроект о содействии пониманию ЛГБТ*-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в стране, надеясь снизить градус критических замечаний со стороны других стран. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.