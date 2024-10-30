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СМИ: в Японии признали, что запрет на однополые браки нарушает конституцию - РИА Новости, 30.10.2024
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07:53 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/yaponiya-1980829524.html
СМИ: в Японии признали, что запрет на однополые браки нарушает конституцию
СМИ: в Японии признали, что запрет на однополые браки нарушает конституцию - РИА Новости, 30.10.2024
СМИ: в Японии признали, что запрет на однополые браки нарушает конституцию
Высший суд Токио признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, однако оставил в силе отказ суда низшей инстанции по... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:53
2024-10-30T07:53
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ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Высший суд Токио признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, однако оставил в силе отказ суда низшей инстанции по выплатам компенсаций от государства, сообщает агентство Киодо. В своем коллективном иске семь истцов требовали, чтобы государство выплатило им по 1 миллиону иен (около 6,5 тысячи долларов) каждому. В ноябре 2022 года районный суд Токио отказал им в компенсациях, после чего они подали апелляцию в высший суд. Япония является единственной страной G7, которая не признает однополые браки. Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств встал в Японии особенно остро в начале 2023 года после того, как бывший помощник экс-премьера страны Фумио Кисиды Масаёси Араи, говоря о представителях нетрадиционной ориентации, использовал реплику "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной. Позже и сам Кисида, комментируя вероятность разрешения однополых браков в стране, сказал, что "общество изменится (безвозвратно)". В результате в начале лета того же года парламент Японии одобрил законопроект о содействии пониманию ЛГБТ*-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в стране, надеясь снизить градус критических замечаний со стороны других стран. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241013/kvadrobing-1977799778.html
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токио, япония, россия, g7, в мире
Токио, Япония, Россия, G7, В мире
СМИ: в Японии признали, что запрет на однополые браки нарушает конституцию

"Киодо": суд в Токио признал, что запрет на однополые браки нарушает конституцию

© AP Photo / Jae C. HongСмотровая площадка в Токио, Япония
Смотровая площадка в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Смотровая площадка в Токио, Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Высший суд Токио признал, что запрет на заключение однополых браков нарушает основной закон страны, однако оставил в силе отказ суда низшей инстанции по выплатам компенсаций от государства, сообщает агентство Киодо.
В своем коллективном иске семь истцов требовали, чтобы государство выплатило им по 1 миллиону иен (около 6,5 тысячи долларов) каждому. В ноябре 2022 года районный суд Токио отказал им в компенсациях, после чего они подали апелляцию в высший суд.
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В РПЦ предупредили о связи квадробинга с ЛГБТ*-идеологией
13 октября, 07:18
Япония является единственной страной G7, которая не признает однополые браки. Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств встал в Японии особенно остро в начале 2023 года после того, как бывший помощник экс-премьера страны Фумио Кисиды Масаёси Араи, говоря о представителях нетрадиционной ориентации, использовал реплику "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной. Позже и сам Кисида, комментируя вероятность разрешения однополых браков в стране, сказал, что "общество изменится (безвозвратно)".
В результате в начале лета того же года парламент Японии одобрил законопроект о содействии пониманию ЛГБТ*-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в стране, надеясь снизить градус критических замечаний со стороны других стран. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды
3 октября, 10:26
 
ТокиоЯпонияРоссияG7В мире
 
 
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