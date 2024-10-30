Рейтинг@Mail.ru
WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов" - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/whatsapp-1981002802.html
WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов"
WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов" - РИА Новости, 30.10.2024
WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов"
Мессенджер WhatsApp вернул виджеты для устройств на iOS, которые позволяют просматривать "Статусы" других пользователей с главного экрана смартфона, сообщил... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:38
2024-10-30T19:38
технологии
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_ce9b45ad3724f355c8f91e3de35aa6fe.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp вернул виджеты для устройств на iOS, которые позволяют просматривать "Статусы" других пользователей с главного экрана смартфона, сообщил портал WABetaInfo. "Похоже, что WhatsApp стремится и дальше улучшать пользовательский опыт, поддерживая новые виджеты, которые улучшают взаимодействие и делают важную информацию всегда доступной. Благодаря последнему бета-обновлению WhatsApp для iOS 24.22.10.74… мы обнаружили, что WhatsApp внедряет улучшенную функцию виджетов для доступа к обновлениям "Статуса", - пишет портал. Как отмечает WABetaInfo, ранее мессенджер уже предлагал виджет для просмотра обновлений "Статуса", однако он был построен на устаревших API iOS, и WhatsApp убрал его много месяцев назад. Виджет "Статусов" WhatsApp можно добавить на главный экран, в двух разных размерах. Также пользователи смогут выбрать, чьи "Статусы" будут доступны им в виджете - либо последние добавления, либо обновления от людей, с которыми они наиболее часто общаются. "Добавив этот виджет на главный экран, пользователи смогут быть в курсе того, чем поделились их собеседники в режиме реального времени", - добавляет WABetaInfo.
https://ria.ru/20240706/mask-1957912556.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2889549aec3ed08596cde07089803ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, whatsapp inc.
Технологии, WhatsApp Inc.
WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов"

WABetaInfo: WhatsApp вернул виджеты на iOS, позволяющие просматривать "Статусы"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp вернул виджеты для устройств на iOS, которые позволяют просматривать "Статусы" других пользователей с главного экрана смартфона, сообщил портал WABetaInfo.
"Похоже, что WhatsApp стремится и дальше улучшать пользовательский опыт, поддерживая новые виджеты, которые улучшают взаимодействие и делают важную информацию всегда доступной. Благодаря последнему бета-обновлению WhatsApp для iOS 24.22.10.74… мы обнаружили, что WhatsApp внедряет улучшенную функцию виджетов для доступа к обновлениям "Статуса", - пишет портал.
Как отмечает WABetaInfo, ранее мессенджер уже предлагал виджет для просмотра обновлений "Статуса", однако он был построен на устаревших API iOS, и WhatsApp убрал его много месяцев назад.
Виджет "Статусов" WhatsApp можно добавить на главный экран, в двух разных размерах. Также пользователи смогут выбрать, чьи "Статусы" будут доступны им в виджете - либо последние добавления, либо обновления от людей, с которыми они наиболее часто общаются.
"Добавив этот виджет на главный экран, пользователи смогут быть в курсе того, чем поделились их собеседники в режиме реального времени", - добавляет WABetaInfo.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Маск предупредил об опасности использования WhatsApp
6 июля, 19:15
 
ТехнологииWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала