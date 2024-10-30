https://ria.ru/20241030/whatsapp-1981002802.html

WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов"

WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов" - РИА Новости, 30.10.2024

WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов"

Мессенджер WhatsApp вернул виджеты для устройств на iOS, которые позволяют просматривать "Статусы" других пользователей с главного экрана смартфона, сообщил... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:38

2024-10-30T19:38

2024-10-30T19:38

технологии

whatsapp inc.

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp вернул виджеты для устройств на iOS, которые позволяют просматривать "Статусы" других пользователей с главного экрана смартфона, сообщил портал WABetaInfo. "Похоже, что WhatsApp стремится и дальше улучшать пользовательский опыт, поддерживая новые виджеты, которые улучшают взаимодействие и делают важную информацию всегда доступной. Благодаря последнему бета-обновлению WhatsApp для iOS 24.22.10.74… мы обнаружили, что WhatsApp внедряет улучшенную функцию виджетов для доступа к обновлениям "Статуса", - пишет портал. Как отмечает WABetaInfo, ранее мессенджер уже предлагал виджет для просмотра обновлений "Статуса", однако он был построен на устаревших API iOS, и WhatsApp убрал его много месяцев назад. Виджет "Статусов" WhatsApp можно добавить на главный экран, в двух разных размерах. Также пользователи смогут выбрать, чьи "Статусы" будут доступны им в виджете - либо последние добавления, либо обновления от людей, с которыми они наиболее часто общаются. "Добавив этот виджет на главный экран, пользователи смогут быть в курсе того, чем поделились их собеседники в режиме реального времени", - добавляет WABetaInfo.

https://ria.ru/20240706/mask-1957912556.html

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технологии, whatsapp inc.