https://ria.ru/20241030/whatsapp-1981002802.html
WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов"
WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов" - РИА Новости, 30.10.2024
WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов"
Мессенджер WhatsApp вернул виджеты для устройств на iOS, которые позволяют просматривать "Статусы" других пользователей с главного экрана смартфона, сообщил... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:38
2024-10-30T19:38
2024-10-30T19:38
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp вернул виджеты для устройств на iOS, которые позволяют просматривать "Статусы" других пользователей с главного экрана смартфона, сообщил портал WABetaInfo. "Похоже, что WhatsApp стремится и дальше улучшать пользовательский опыт, поддерживая новые виджеты, которые улучшают взаимодействие и делают важную информацию всегда доступной. Благодаря последнему бета-обновлению WhatsApp для iOS 24.22.10.74… мы обнаружили, что WhatsApp внедряет улучшенную функцию виджетов для доступа к обновлениям "Статуса", - пишет портал. Как отмечает WABetaInfo, ранее мессенджер уже предлагал виджет для просмотра обновлений "Статуса", однако он был построен на устаревших API iOS, и WhatsApp убрал его много месяцев назад. Виджет "Статусов" WhatsApp можно добавить на главный экран, в двух разных размерах. Также пользователи смогут выбрать, чьи "Статусы" будут доступны им в виджете - либо последние добавления, либо обновления от людей, с которыми они наиболее часто общаются. "Добавив этот виджет на главный экран, пользователи смогут быть в курсе того, чем поделились их собеседники в режиме реального времени", - добавляет WABetaInfo.
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технологии, whatsapp inc.
Технологии, WhatsApp Inc.
WhatsApp вернул виджеты для iOS для просмотра "Статусов"
WABetaInfo: WhatsApp вернул виджеты на iOS, позволяющие просматривать "Статусы"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Мессенджер WhatsApp вернул виджеты для устройств на iOS, которые позволяют просматривать "Статусы" других пользователей с главного экрана смартфона, сообщил портал WABetaInfo
.
"Похоже, что WhatsApp стремится и дальше улучшать пользовательский опыт, поддерживая новые виджеты, которые улучшают взаимодействие и делают важную информацию всегда доступной. Благодаря последнему бета-обновлению WhatsApp для iOS 24.22.10.74… мы обнаружили, что WhatsApp внедряет улучшенную функцию виджетов для доступа к обновлениям "Статуса", - пишет портал.
Как отмечает WABetaInfo, ранее мессенджер уже предлагал виджет для просмотра обновлений "Статуса", однако он был построен на устаревших API iOS, и WhatsApp убрал его много месяцев назад.
Виджет "Статусов" WhatsApp можно добавить на главный экран, в двух разных размерах. Также пользователи смогут выбрать, чьи "Статусы" будут доступны им в виджете - либо последние добавления, либо обновления от людей, с которыми они наиболее часто общаются.
"Добавив этот виджет на главный экран, пользователи смогут быть в курсе того, чем поделились их собеседники в режиме реального времени", - добавляет WABetaInfo.