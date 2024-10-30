https://ria.ru/20241030/vzyatka-1980846215.html
Имущество взяткодателя по делу экс-чиновника Минобороны Демчика арестовали
Имущество взяткодателя по делу экс-чиновника Минобороны Демчика арестовали - РИА Новости, 30.10.2024
Имущество взяткодателя по делу экс-чиновника Минобороны Демчика арестовали
Имущество генерального директора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова на 35 миллионов рублей арестовано по делу о даче взятки экс-чиновнику... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:24
2024-10-30T10:24
2024-10-30T11:12
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Имущество генерального директора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова на 35 миллионов рублей арестовано по делу о даче взятки экс-чиновнику Минобороны России Владимиру Демчику, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В рамках расследования уголовного дела о даче взятки при исполнении государственного контракта наложен арест на имущество обвиняемого… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей", - сказали в ведомстве.Ранее СК РФ сообщил о возбуждении дела против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" (находится в Нижегородской области) Александра Свистунова о даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта с Минобороны России.По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 574 миллионов рублей.Демчик обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие вменяет ему получение взятки в 4 миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ. В деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для военных, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.Как следует из базы госзакупок, Княгининская швейная фабрика поставляла вещевое имущество и другим силовым структурам, в том числе МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии.Как сообщается на сайте предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы.Княгининская швейная фабрика - самое большое по численности работающих предприятие района. Свистунов возглавляет фабрику с августа 2016 года.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), минобороны германии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Минобороны Германии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Имущество взяткодателя по делу экс-чиновника Минобороны Демчика арестовали
СК арестовал имущество главы Княгининской швейной фабрики по делу о даче взятки
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Имущество генерального директора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова на 35 миллионов рублей арестовано по делу о даче взятки экс-чиновнику Минобороны России Владимиру Демчику, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела о даче взятки при исполнении государственного контракта наложен арест на имущество обвиняемого… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей", - сказали в ведомстве.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении дела против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" (находится в Нижегородской области) Александра Свистунова о даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта с Минобороны России.
По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 574 миллионов рублей.
Демчик обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие вменяет ему получение взятки в 4 миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ. В деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для военных, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.
Как следует из базы госзакупок, Княгининская швейная фабрика поставляла вещевое имущество и другим силовым структурам, в том числе МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии.
Как сообщается на сайте предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы.
Княгининская швейная фабрика - самое большое по численности работающих предприятие района. Свистунов возглавляет фабрику с августа 2016 года.