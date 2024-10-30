https://ria.ru/20241030/vzyatka-1980846215.html

Имущество взяткодателя по делу экс-чиновника Минобороны Демчика арестовали

Имущество взяткодателя по делу экс-чиновника Минобороны Демчика арестовали - РИА Новости, 30.10.2024

Имущество взяткодателя по делу экс-чиновника Минобороны Демчика арестовали

Имущество генерального директора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова на 35 миллионов рублей арестовано по делу о даче взятки экс-чиновнику... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:24

2024-10-30T10:24

2024-10-30T11:12

происшествия

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Имущество генерального директора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова на 35 миллионов рублей арестовано по делу о даче взятки экс-чиновнику Минобороны России Владимиру Демчику, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В рамках расследования уголовного дела о даче взятки при исполнении государственного контракта наложен арест на имущество обвиняемого… Военными следователями в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей", - сказали в ведомстве.Ранее СК РФ сообщил о возбуждении дела против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" (находится в Нижегородской области) Александра Свистунова о даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения госконтракта с Минобороны России.По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 574 миллионов рублей.Демчик обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие вменяет ему получение взятки в 4 миллиона рублей от главы фирмы, привлекавшейся к исполнению госконтрактов на поставку различного вещевого имущества для нужд ВС РФ. В деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для военных, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах.Как следует из базы госзакупок, Княгининская швейная фабрика поставляла вещевое имущество и другим силовым структурам, в том числе МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии.Как сообщается на сайте предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы.Княгининская швейная фабрика - самое большое по численности работающих предприятие района. Свистунов возглавляет фабрику с августа 2016 года.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), минобороны германии, министерство обороны рф (минобороны рф)