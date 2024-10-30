https://ria.ru/20241030/vzryvy-1981013065.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 30.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы прогремели в среду в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T21:23
2024-10-30T21:23
2024-10-30T21:23
специальная военная операция на украине
полтавская область
кременчуг
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Кременчуге Полтавской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
кременчуг
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, кременчуг, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Кременчуг, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
"Общественное": в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы