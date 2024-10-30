https://ria.ru/20241030/vzryv-1981011959.html

Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе

Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 30.10.2024

Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в среду об очередном взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T21:10

2024-10-30T21:10

2024-10-30T21:10

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в среду об очередном взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. Ранее в среду о взрывах в Одессе сообщал украинский телеканал "Новости LIVE". "В городе слышен взрыв", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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геннадий труханов, одесса, одесская область, в мире