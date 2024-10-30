https://ria.ru/20241030/vzryv-1981011959.html
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 30.10.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в среду об очередном взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T21:10
2024-10-30T21:10
2024-10-30T21:10
специальная военная операция на украине
геннадий труханов
одесса
одесская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в среду об очередном взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. Ранее в среду о взрывах в Одессе сообщал украинский телеканал "Новости LIVE". "В городе слышен взрыв", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
одесса
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий труханов, одесса, одесская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Геннадий Труханов, Одесса, Одесская область, В мире
Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе
Мэр Одессы Труханов: в городе прогремел взрыв