https://ria.ru/20241030/vzaimodeystvie-1980895806.html

Рязанский губернатор: важно укреплять взаимодействие в Белоруссией

Рязанский губернатор: важно укреплять взаимодействие в Белоруссией - РИА Новости, 30.10.2024

Рязанский губернатор: важно укреплять взаимодействие в Белоруссией

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о важности укрепления взаимодействия с Белоруссией, регион намерен совместно работать в ряде сфер, в том числе... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:05

2024-10-30T13:05

2024-10-30T13:05

рязанская область

белоруссия

россия

павел малков

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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о важности укрепления взаимодействия с Белоруссией, регион намерен совместно работать в ряде сфер, в том числе над развитием БПЛА, информационных технологий, радиоэлектроники, биомедицины, станкостроения. Как сообщила пресс-служба правительства Рязанской области, регион посетил посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. В частности, состоялась встреча с губернатором Павлом Малковым, на которой обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества. "Сейчас особенно важно укреплять взаимодействие с Республикой Беларусь. Фундамент для этого выстроен прочный. Будем совместно работать, в том числе над развитием беспилотных летательных аппаратов, информационных технологий, радиоэлектроники, биомедицины, станкостроения", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба. По словам губернатора, Белоруссия является многолетним стратегическим партнером Рязанской области. В регион поставляются промышленное оборудование, мебель, продукты питания, бумага и картон, транспортные средства. Экспортируются кровельные и изоляционные материалы, изделия из черных металлов, пластмасс, контрольно-измерительное оборудование, кожевенная продукция, стекло и нефтепродукты. В Рязанской области реализуется программа сотрудничества с Белоруссией. В этом году заключено соглашение о партнерстве между Национальной Академией наук Беларуси и "Аэрокосмической инновационной долиной" – научно-технологическим центром, созданным в регионе по поручению президента РФ. В Рязанской области, уточняется в сообщении, Александр Рогожник посетил офис официального сервисного партнера ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ) – ООО "Рязань МАЗ сервис", а также ООО "Старожиловоагроснаб", поставляющее сельскохозяйственные машины и агрегаты различных белорусских производителей. Прошло обсуждение с руководителями предприятий путей расширения прямого взаимодействия с производителями техники и запчастей. Комментируя результаты работы в регионе, Александр Рогожник подчеркнул, что принято решение об организации в Рязанской области мультибрендового центра, где будет представлен весь ряд продукции машиностроения республики: начиная от посевного агрегата, заканчивая уборочными комбайнами. Также будет осуществляться обслуживание белорусской пассажирской техники, отмечает пресс-служба правительства Рязанской области. Кроме того, как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, регион планирует создание международных промышленных кластеров в сфере станкостроения, радиоэлектроники и беспилотных летательных аппаратов. В их работе примут участие рязанские и белорусские предприятия.

https://ria.ru/20241025/biznes-1980021243.html

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белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, павел малков