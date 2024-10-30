Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал худший для России и Венгрии сценарий выборов в США - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/vybory-1980820830.html
Эксперт назвал худший для России и Венгрии сценарий выборов в США
Эксперт назвал худший для России и Венгрии сценарий выборов в США - РИА Новости, 30.10.2024
Эксперт назвал худший для России и Венгрии сценарий выборов в США
Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства в ноябре станет худшим сценарием как для российско-американских, так и для... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:49
2024-10-30T04:49
россия
сша
камала харрис
дональд трамп
венгрия
петер сийярто
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4582f1666de7dec0da78923cc54f51bd.jpg
БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства в ноябре станет худшим сценарием как для российско-американских, так и для венгерско-американских отношений, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Для России, на мой взгляд, было бы лучше, чтобы пришел (к власти экс-президент США Дональд - ред.) Трамп, потому что если победит Камала Харрис и останутся демократы, то оружие Украине, очевидно, и дальше будут посылать в огромном количестве... Если придет Харрис, то все будет хуже: и российско-американские отношения, и китайско-американские отношения, и венгерско-американские отношения. Это наихудший сценарий - приход Харрис", - сказал Шпётле. По его словам, при администрации от Демократической партии в США венгерско-американские отношения находятся на очень низком уровне, но в экономике ситуация не такая плачевная. "Посол США в Будапеште Дэвид Прессман постоянно критикует венгерское правительство, они все делают для того, чтобы здесь наступили перемены. Я могу представить, что (новый лидер венгерской оппозиции - ред.) Петер Мадьяр получает деньги из Америки и по этой причине - пытаются легитимным демократическим способом поменять в Венгрии правительство и создать антироссийское, прозападное, проамериканское и служащее интересам Брюсселя правительство во главе с Петером Мадьяром", - отметил эксперт. Аналитик полагает, что в случае победы Трампа США не будут вмешиваться в дела ЕС так, "как это делала администрация Байдена", при которой Брюссель стал "представлять американские нарративы и экономические интересы США, а не европейских стран", так что можно будет ожидать уменьшение давления на Будапешт со стороны Брюсселя. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США. Сийярто также назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий начал говорить о том, что Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто отметил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html
https://ria.ru/20241030/vybory-1980818692.html
https://ria.ru/20241030/ekspert-1980817694.html
россия
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989105_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_fbd1656bdc3a702b8c0891b597acdbdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, камала харрис, дональд трамп, венгрия, петер сийярто, в мире
Россия, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Венгрия, Петер Сийярто, В мире
Эксперт назвал худший для России и Венгрии сценарий выборов в США

Эксперт Шпётле назвал победу Харрис худшим сценарием для Москвы и Будапешта

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства в ноябре станет худшим сценарием как для российско-американских, так и для венгерско-американских отношений, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"Для России, на мой взгляд, было бы лучше, чтобы пришел (к власти экс-президент США Дональд - ред.) Трамп, потому что если победит Камала Харрис и останутся демократы, то оружие Украине, очевидно, и дальше будут посылать в огромном количестве... Если придет Харрис, то все будет хуже: и российско-американские отношения, и китайско-американские отношения, и венгерско-американские отношения. Это наихудший сценарий - приход Харрис", - сказал Шпётле.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Тикающая бомба". Стало известно, с чем столкнется победитель выборов в США
28 октября, 03:10
По его словам, при администрации от Демократической партии в США венгерско-американские отношения находятся на очень низком уровне, но в экономике ситуация не такая плачевная.
"Посол США в Будапеште Дэвид Прессман постоянно критикует венгерское правительство, они все делают для того, чтобы здесь наступили перемены. Я могу представить, что (новый лидер венгерской оппозиции - ред.) Петер Мадьяр получает деньги из Америки и по этой причине - пытаются легитимным демократическим способом поменять в Венгрии правительство и создать антироссийское, прозападное, проамериканское и служащее интересам Брюсселя правительство во главе с Петером Мадьяром", - отметил эксперт.
Аналитик полагает, что в случае победы Трампа США не будут вмешиваться в дела ЕС так, "как это делала администрация Байдена", при которой Брюссель стал "представлять американские нарративы и экономические интересы США, а не европейских стран", так что можно будет ожидать уменьшение давления на Будапешт со стороны Брюсселя.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США.
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Сенатор исключил влияние результатов выборов в США на отношения с Россией
03:34
Сийярто также назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий начал говорить о том, что Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто отметил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Эксперт назвал лучшего для России кандидата в президенты США
03:11
 
РоссияСШАКамала ХаррисДональд ТрампВенгрияПетер СийяртоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала