https://ria.ru/20241030/vybory-1980820830.html

Эксперт назвал худший для России и Венгрии сценарий выборов в США

Эксперт назвал худший для России и Венгрии сценарий выборов в США - РИА Новости, 30.10.2024

Эксперт назвал худший для России и Венгрии сценарий выборов в США

Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства в ноябре станет худшим сценарием как для российско-американских, так и для... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T04:49

2024-10-30T04:49

2024-10-30T04:49

россия

сша

камала харрис

дональд трамп

венгрия

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства в ноябре станет худшим сценарием как для российско-американских, так и для венгерско-американских отношений, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Для России, на мой взгляд, было бы лучше, чтобы пришел (к власти экс-президент США Дональд - ред.) Трамп, потому что если победит Камала Харрис и останутся демократы, то оружие Украине, очевидно, и дальше будут посылать в огромном количестве... Если придет Харрис, то все будет хуже: и российско-американские отношения, и китайско-американские отношения, и венгерско-американские отношения. Это наихудший сценарий - приход Харрис", - сказал Шпётле. По его словам, при администрации от Демократической партии в США венгерско-американские отношения находятся на очень низком уровне, но в экономике ситуация не такая плачевная. "Посол США в Будапеште Дэвид Прессман постоянно критикует венгерское правительство, они все делают для того, чтобы здесь наступили перемены. Я могу представить, что (новый лидер венгерской оппозиции - ред.) Петер Мадьяр получает деньги из Америки и по этой причине - пытаются легитимным демократическим способом поменять в Венгрии правительство и создать антироссийское, прозападное, проамериканское и служащее интересам Брюсселя правительство во главе с Петером Мадьяром", - отметил эксперт. Аналитик полагает, что в случае победы Трампа США не будут вмешиваться в дела ЕС так, "как это делала администрация Байдена", при которой Брюссель стал "представлять американские нарративы и экономические интересы США, а не европейских стран", так что можно будет ожидать уменьшение давления на Будапешт со стороны Брюсселя. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США. Сийярто также назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий начал говорить о том, что Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто отметил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html

https://ria.ru/20241030/vybory-1980818692.html

https://ria.ru/20241030/ekspert-1980817694.html

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россия, сша, камала харрис, дональд трамп, венгрия, петер сийярто, в мире