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Крутой поворот: Харрис неожиданно вооружилась "методом Ельцина" - РИА Новости, 30.10.2024
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08:00 30.10.2024 (обновлено: 08:05 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/vybory-1980757044.html
Крутой поворот: Харрис неожиданно вооружилась "методом Ельцина"
Крутой поворот: Харрис неожиданно вооружилась "методом Ельцина" - РИА Новости, 30.10.2024
Крутой поворот: Харрис неожиданно вооружилась "методом Ельцина"
До выборов за океаном менее недели, но ситуация по-прежнему запутанная. Кандидаты изощряются из последних сил в надежде заработать политические очки. Причем... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:00
2024-10-30T08:05
в мире
технологии
сша
камала харрис
нью-йорк (город)
борис ельцин
геннадий зюганов
америка
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. До выборов за океаном менее недели, но ситуация по-прежнему запутанная. Кандидаты изощряются из последних сил в надежде заработать политические очки. Причем прибегают даже к необычным методам, подсмотренным вовсе не в США.Слабый разрывОпытные политтехнологи держат в рукаве не только стандартные приемы, но и так называемые грязные. От банального "очернения" до "подмены" — какие-то неприятные для избирателей лозунги озвучивают якобы от имени оппонента. Последнее хорошо знакомо россиянам по газете "Не дай бог!", которую сторонники Бориса Ельцина издавали в разгар президентской гонки с Геннадием Зюгановым.Старый трюк снова пустили в ход — спустя почти 30 лет и за тысячи километров от России. В воскресенье The New York Times удивила постоянных читателей заголовком "Верь Трампу!". Правда, чуть выше и менее заметным шрифтом есть уточнение: "Он пообещал преследовать своих врагов, устроить массовые депортации, применить армию против граждан".Это один из многочисленных примеров масштабной медийной кампании за Камалу Харрис. На ее стороне большинство магнатов, звезд шоу-бизнеса и голливудских режиссеров. Ведущие СМИ тоже за нее — правда, The Washington Post по решению владельца, основателя Amazon Джеффа Безоса внезапно прекратила ее поддерживать, провозгласив нейтралитет.Такое медийное "плечо" обеспечило преемнице Байдена внушительный рывок: несколько недель она уверенно опережала конкурента. Однако эффект продлился недолго.Результаты общенациональных опросов дают Харрис 48% поддержки. У Трампа 46%. Разрыв — в рамках статистической погрешности.Решающие штатыВажно понимать — это опросы населения, на деле же в США судьбу кандидатов решают выборщики, которые представляют мнение каждого штата. Там действует принцип "Победитель получает все". Набрал 50%, и выборщики — твои. То есть социология тут не очень точна. Скажем, в 2016-м Хиллари Клинтон лидировала по опросам, но уступила в итоге Трампу.Есть и традиционное географическое разделение. Например, Нью-Йорк — привычная вотчина демократов, а условный Техас неизменно достается республиканцам.Поэтому основное внимание сейчас приковано к колеблющимся штатам, голосующим то за "ослов", то за "слонов". Это связано в первую очередь с высокой мобильностью населения, а также с другими факторами.В этом году таких семь. В четырех из них — Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине — с августа лидер менялся, но сейчас, несмотря на все пиар-усилия Харрис, перевес на стороне Трампа. В остальных трех ситуация двоякая.Капитолий 2.0?Американскую политическую традицию сравнивают с бургером в придорожном отеле — рецепт не трогают десятилетиями. И выборы, состоявшиеся четыре года назад, стали настоящим потрясением.Трамписты, подначиваемые своим кандидатом, решили не словом, а делом отбить недостающие, по их мнению, проценты. Штурм Капитолия изумил и напугал весь мир.Сейчас в США опасаются повторения.По данным октябрьского опроса телеканала CNN, большинство избирателей считают, что Трамп не уступит, если проиграет. Сам он тоже не отрицал возможность беспорядков — на соответствующий вопрос ответил уклончиво.Среди электората Трампа лишь 30% уверены, что он без проблем признает поражение. Причем 57% готовы поддержать его непримиримость. От Харрис подобных сюрпризов не ждут: больше половины избирателей (54%) полагают, что с ней таких скандалов не возникнет.Смена риторикиВсе свидетельствует о том, что США ждут непростые времена. Уже участились поджоги урн для голосования по почте: на днях это случилось в Вашингтоне и Орегоне.Поэтому напрашивается единственный вариант, при котором Америка войдет в новый год относительно стабильной, — победа Трампа. Но и тут есть вопросы.Долгое время внешняя политика не занимала значимого места в предвыборных программах. Недавние митинги Трампа поменяли дискурс. Так, выступая в Нью-Йорке, он четырежды упомянул президента России. Тезисы известные: республиканец уверен, что "хорошо ладит" с Владимиром Путиным и, стало быть, способен положить конец конфликту на Украине.Расчет понятен — американским налогоплательщикам едва ли нравится отдавать свои деньги на поддержку малоизвестной им восточноевропейской страны.Однако и сдвиг фокуса, к чему сейчас прибегает Трамп, способен сыграть с ним злую шутку. Прежде он зарабатывал очки на том, что ставит Америку превыше всего. Сейчас Харрис, потенциальная "наследница" Байдена, развернувшего санкционную войну с Россией, все больше рассуждает о ситуации внутри США.Впрочем, эта кампания показала: даже за считаные дни до голосования 5 ноября все может круто измениться. И не раз.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, технологии, сша, камала харрис, нью-йорк (город), борис ельцин, геннадий зюганов, америка
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Нью-Йорк (город), Борис Ельцин, Геннадий Зюганов, Америка
Крутой поворот: Харрис неожиданно вооружилась "методом Ельцина"

Опросы в США не могут определить будущего президента

© Public domainОвальный кабинет в Белом доме
Овальный кабинет в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Public domain
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. До выборов за океаном менее недели, но ситуация по-прежнему запутанная. Кандидаты изощряются из последних сил в надежде заработать политические очки. Причем прибегают даже к необычным методам, подсмотренным вовсе не в США.

Слабый разрыв

Опытные политтехнологи держат в рукаве не только стандартные приемы, но и так называемые грязные. От банального "очернения" до "подмены" — какие-то неприятные для избирателей лозунги озвучивают якобы от имени оппонента. Последнее хорошо знакомо россиянам по газете "Не дай бог!", которую сторонники Бориса Ельцина издавали в разгар президентской гонки с Геннадием Зюгановым.
Старый трюк снова пустили в ход — спустя почти 30 лет и за тысячи километров от России. В воскресенье The New York Times удивила постоянных читателей заголовком "Верь Трампу!". Правда, чуть выше и менее заметным шрифтом есть уточнение: "Он пообещал преследовать своих врагов, устроить массовые депортации, применить армию против граждан".
Это один из многочисленных примеров масштабной медийной кампании за Камалу Харрис. На ее стороне большинство магнатов, звезд шоу-бизнеса и голливудских режиссеров. Ведущие СМИ тоже за нее — правда, The Washington Post по решению владельца, основателя Amazon Джеффа Безоса внезапно прекратила ее поддерживать, провозгласив нейтралитет.
© AP Photo / Matt RourkeДжон Ледженд выступает на предвыборном митинге в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис в Филадельфии
Джон Ледженд выступает на предвыборном митинге в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Джон Ледженд выступает на предвыборном митинге в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис в Филадельфии
Такое медийное "плечо" обеспечило преемнице Байдена внушительный рывок: несколько недель она уверенно опережала конкурента. Однако эффект продлился недолго.
Результаты общенациональных опросов дают Харрис 48% поддержки. У Трампа 46%. Разрыв — в рамках статистической погрешности.
© AP Photo / Evan VucciМелания и Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке
Мелания и Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Мелания и Дональд Трамп на предвыборном митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке

Решающие штаты

Важно понимать — это опросы населения, на деле же в США судьбу кандидатов решают выборщики, которые представляют мнение каждого штата. Там действует принцип "Победитель получает все". Набрал 50%, и выборщики — твои. То есть социология тут не очень точна. Скажем, в 2016-м Хиллари Клинтон лидировала по опросам, но уступила в итоге Трампу.
Есть и традиционное географическое разделение. Например, Нью-Йорк — привычная вотчина демократов, а условный Техас неизменно достается республиканцам.
Поэтому основное внимание сейчас приковано к колеблющимся штатам, голосующим то за "ослов", то за "слонов". Это связано в первую очередь с высокой мобильностью населения, а также с другими факторами.
© AP Photo / Matt YorkВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Matt York
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне
В этом году таких семь. В четырех из них — Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине — с августа лидер менялся, но сейчас, несмотря на все пиар-усилия Харрис, перевес на стороне Трампа. В остальных трех ситуация двоякая.

Капитолий 2.0?

Американскую политическую традицию сравнивают с бургером в придорожном отеле — рецепт не трогают десятилетиями. И выборы, состоявшиеся четыре года назад, стали настоящим потрясением.
Трамписты, подначиваемые своим кандидатом, решили не словом, а делом отбить недостающие, по их мнению, проценты. Штурм Капитолия изумил и напугал весь мир.
© AP Photo / John MinchilloШтурм Капитолия
Штурм Капитолия - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / John Minchillo
Штурм Капитолия
Сейчас в США опасаются повторения.
По данным октябрьского опроса телеканала CNN, большинство избирателей считают, что Трамп не уступит, если проиграет. Сам он тоже не отрицал возможность беспорядков — на соответствующий вопрос ответил уклончиво.
Среди электората Трампа лишь 30% уверены, что он без проблем признает поражение. Причем 57% готовы поддержать его непримиримость. От Харрис подобных сюрпризов не ждут: больше половины избирателей (54%) полагают, что с ней таких скандалов не возникнет.

Смена риторики

Все свидетельствует о том, что США ждут непростые времена. Уже участились поджоги урн для голосования по почте: на днях это случилось в Вашингтоне и Орегоне.
© AP Photo / Rick BowmerКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп после выступления на предвыборном митинге в штате Монтана
Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп после выступления на предвыборном митинге в штате Монтана - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Rick Bowmer
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп после выступления на предвыборном митинге в штате Монтана
Поэтому напрашивается единственный вариант, при котором Америка войдет в новый год относительно стабильной, — победа Трампа. Но и тут есть вопросы.
Долгое время внешняя политика не занимала значимого места в предвыборных программах. Недавние митинги Трампа поменяли дискурс. Так, выступая в Нью-Йорке, он четырежды упомянул президента России. Тезисы известные: республиканец уверен, что "хорошо ладит" с Владимиром Путиным и, стало быть, способен положить конец конфликту на Украине.
Расчет понятен — американским налогоплательщикам едва ли нравится отдавать свои деньги на поддержку малоизвестной им восточноевропейской страны.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Однако и сдвиг фокуса, к чему сейчас прибегает Трамп, способен сыграть с ним злую шутку. Прежде он зарабатывал очки на том, что ставит Америку превыше всего. Сейчас Харрис, потенциальная "наследница" Байдена, развернувшего санкционную войну с Россией, все больше рассуждает о ситуации внутри США.
Впрочем, эта кампания показала: даже за считаные дни до голосования 5 ноября все может круто измениться. И не раз.
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Без боев не обойдется". Стало известно, что ждет США в конце года
24 сентября, 08:00
 
В миреТехнологииСШАКамала ХаррисНью-Йорк (город)Борис ЕльцинГеннадий ЗюгановАмерика
 
 
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