Крутой поворот: Харрис неожиданно вооружилась "методом Ельцина"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. До выборов за океаном менее недели, но ситуация по-прежнему запутанная. Кандидаты изощряются из последних сил в надежде заработать политические очки. Причем прибегают даже к необычным методам, подсмотренным вовсе не в США.Слабый разрывОпытные политтехнологи держат в рукаве не только стандартные приемы, но и так называемые грязные. От банального "очернения" до "подмены" — какие-то неприятные для избирателей лозунги озвучивают якобы от имени оппонента. Последнее хорошо знакомо россиянам по газете "Не дай бог!", которую сторонники Бориса Ельцина издавали в разгар президентской гонки с Геннадием Зюгановым.Старый трюк снова пустили в ход — спустя почти 30 лет и за тысячи километров от России. В воскресенье The New York Times удивила постоянных читателей заголовком "Верь Трампу!". Правда, чуть выше и менее заметным шрифтом есть уточнение: "Он пообещал преследовать своих врагов, устроить массовые депортации, применить армию против граждан".Это один из многочисленных примеров масштабной медийной кампании за Камалу Харрис. На ее стороне большинство магнатов, звезд шоу-бизнеса и голливудских режиссеров. Ведущие СМИ тоже за нее — правда, The Washington Post по решению владельца, основателя Amazon Джеффа Безоса внезапно прекратила ее поддерживать, провозгласив нейтралитет.Такое медийное "плечо" обеспечило преемнице Байдена внушительный рывок: несколько недель она уверенно опережала конкурента. Однако эффект продлился недолго.Результаты общенациональных опросов дают Харрис 48% поддержки. У Трампа 46%. Разрыв — в рамках статистической погрешности.Решающие штатыВажно понимать — это опросы населения, на деле же в США судьбу кандидатов решают выборщики, которые представляют мнение каждого штата. Там действует принцип "Победитель получает все". Набрал 50%, и выборщики — твои. То есть социология тут не очень точна. Скажем, в 2016-м Хиллари Клинтон лидировала по опросам, но уступила в итоге Трампу.Есть и традиционное географическое разделение. Например, Нью-Йорк — привычная вотчина демократов, а условный Техас неизменно достается республиканцам.Поэтому основное внимание сейчас приковано к колеблющимся штатам, голосующим то за "ослов", то за "слонов". Это связано в первую очередь с высокой мобильностью населения, а также с другими факторами.В этом году таких семь. В четырех из них — Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине — с августа лидер менялся, но сейчас, несмотря на все пиар-усилия Харрис, перевес на стороне Трампа. В остальных трех ситуация двоякая.Капитолий 2.0?Американскую политическую традицию сравнивают с бургером в придорожном отеле — рецепт не трогают десятилетиями. И выборы, состоявшиеся четыре года назад, стали настоящим потрясением.Трамписты, подначиваемые своим кандидатом, решили не словом, а делом отбить недостающие, по их мнению, проценты. Штурм Капитолия изумил и напугал весь мир.Сейчас в США опасаются повторения.По данным октябрьского опроса телеканала CNN, большинство избирателей считают, что Трамп не уступит, если проиграет. Сам он тоже не отрицал возможность беспорядков — на соответствующий вопрос ответил уклончиво.Среди электората Трампа лишь 30% уверены, что он без проблем признает поражение. Причем 57% готовы поддержать его непримиримость. От Харрис подобных сюрпризов не ждут: больше половины избирателей (54%) полагают, что с ней таких скандалов не возникнет.Смена риторикиВсе свидетельствует о том, что США ждут непростые времена. Уже участились поджоги урн для голосования по почте: на днях это случилось в Вашингтоне и Орегоне.Поэтому напрашивается единственный вариант, при котором Америка войдет в новый год относительно стабильной, — победа Трампа. Но и тут есть вопросы.Долгое время внешняя политика не занимала значимого места в предвыборных программах. Недавние митинги Трампа поменяли дискурс. Так, выступая в Нью-Йорке, он четырежды упомянул президента России. Тезисы известные: республиканец уверен, что "хорошо ладит" с Владимиром Путиным и, стало быть, способен положить конец конфликту на Украине.Расчет понятен — американским налогоплательщикам едва ли нравится отдавать свои деньги на поддержку малоизвестной им восточноевропейской страны.Однако и сдвиг фокуса, к чему сейчас прибегает Трамп, способен сыграть с ним злую шутку. Прежде он зарабатывал очки на том, что ставит Америку превыше всего. Сейчас Харрис, потенциальная "наследница" Байдена, развернувшего санкционную войну с Россией, все больше рассуждает о ситуации внутри США.Впрочем, эта кампания показала: даже за считаные дни до голосования 5 ноября все может круто измениться. И не раз.

