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ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области
ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области - РИА Новости, 30.10.2024
ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области
Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:22
2024-10-30T14:22
2024-10-30T14:22
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происшествия
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета снарядов на территории одного предприятия осколками посечены два легковых автомобиля, на территории второго - пробиты кровли двух производственных цехов", - рассказал глава региона. Губернатор также сообщил, что был поврежден грузовой автомобиль после детонации FPV-дрона в селе Нежеголь. В селе Муром БПЛА нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Гладков сообщил, что информация о последствиях атак уточняется.
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали Шебекинский округ, предварительно, никто не пострадал