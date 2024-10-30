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ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области

ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области - РИА Новости, 30.10.2024

ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области

Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:22

2024-10-30T14:22

2024-10-30T14:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета снарядов на территории одного предприятия осколками посечены два легковых автомобиля, на территории второго - пробиты кровли двух производственных цехов", - рассказал глава региона. Губернатор также сообщил, что был поврежден грузовой автомобиль после детонации FPV-дрона в селе Нежеголь. В селе Муром БПЛА нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Гладков сообщил, что информация о последствиях атак уточняется.

https://ria.ru/20241030/vsu-1980858202.html

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия