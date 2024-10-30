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ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/vsu-1980915335.html
ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области
ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области - РИА Новости, 30.10.2024
ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области
Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:22
2024-10-30T14:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета снарядов на территории одного предприятия осколками посечены два легковых автомобиля, на территории второго - пробиты кровли двух производственных цехов", - рассказал глава региона. Губернатор также сообщил, что был поврежден грузовой автомобиль после детонации FPV-дрона в селе Нежеголь. В селе Муром БПЛА нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Гладков сообщил, что информация о последствиях атак уточняется.
https://ria.ru/20241030/vsu-1980858202.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали Шебекинский округ в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Шебекинский округ, предварительно, никто не пострадал

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Шебекинский муниципальный округ подвергся атаке со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета снарядов на территории одного предприятия осколками посечены два легковых автомобиля, на территории второго - пробиты кровли двух производственных цехов", - рассказал глава региона.
Губернатор также сообщил, что был поврежден грузовой автомобиль после детонации FPV-дрона в селе Нежеголь. В селе Муром БПЛА нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Гладков сообщил, что информация о последствиях атак уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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