https://ria.ru/20241030/vsu-1980900418.html

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 30.10.2024

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска в среду за 3,5 часа многократно обстреляли Горловку, выпустив двадцать три снаряда калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:17

2024-10-30T13:17

2024-10-30T13:17

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска в среду за 3,5 часа многократно обстреляли Горловку, выпустив двадцать три снаряда калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров 08.55 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. По данным представительства, с 9.05 до 12.00 было выпущено еще восемнадцать снарядов по Центрально-Городскому и Никитовскому районам, из них шесть – кассетного типа по центру города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980774468.html

https://ria.ru/20241025/gorlovka-1980100582.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины