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ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов - РИА Новости, 30.10.2024
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11:24 30.10.2024 (обновлено: 11:28 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/vsu-1980858202.html
ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов
ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов - РИА Новости, 30.10.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 боеприпасов, четыре человека пострадали, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:24
2024-10-30T11:28
происшествия
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
в мире
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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 боеприпасов, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 19 населенных пунктов в шести приграничных районах региона. Был выпущен 51 снаряд, также зафиксированы 25 атак беспилотниками. Пострадали четверо мужчин, из них двое в тяжелом состоянии. За отчетный период повреждены девять частных домовладений, административное здание и пять автомобилей. "В Борисовском районе по селу Байцуры с беспилотника сброшено три боеприпаса… В Волоконовском районе хутор Киселёв подвергся атаке беспилотника. Без последствий. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Мокрая Орловка и Рождественка выпущены 12 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и два БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущены 21 боеприпас и пять беспилотников. В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Староселье выпущены 10 снарядов и один дрон. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и хутору Балки выпущены восемь боеприпасов в ходе трех обстрелов и 15 беспилотников, три из которых были сбиты. Ранены четверо мужчин: двое пострадали в результате подрыва суббоеприпасов в селе Новая Таволжанка, еще двое - в результате обстрела в селе Нижнее Берёзово-Второе. В медицинские учреждения города Белгорода госпитализированы трое, из них двое мужчин находятся в тяжелом состоянии", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241030/opyty-1980825401.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, в мире
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, В мире
ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области около 50 снарядов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 боеприпасов, четыре человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 19 населенных пунктов в шести приграничных районах региона. Был выпущен 51 снаряд, также зафиксированы 25 атак беспилотниками. Пострадали четверо мужчин, из них двое в тяжелом состоянии. За отчетный период повреждены девять частных домовладений, административное здание и пять автомобилей.
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"В Борисовском районе по селу Байцуры с беспилотника сброшено три боеприпаса… В Волоконовском районе хутор Киселёв подвергся атаке беспилотника. Без последствий. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дроновка, Мокрая Орловка и Рождественка выпущены 12 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и два БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущены 21 боеприпас и пять беспилотников. В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Староселье выпущены 10 снарядов и один дрон.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и хутору Балки выпущены восемь боеприпасов в ходе трех обстрелов и 15 беспилотников, три из которых были сбиты. Ранены четверо мужчин: двое пострадали в результате подрыва суббоеприпасов в селе Новая Таволжанка, еще двое - в результате обстрела в селе Нижнее Берёзово-Второе. В медицинские учреждения города Белгорода госпитализированы трое, из них двое мужчин находятся в тяжелом состоянии", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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