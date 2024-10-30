https://ria.ru/20241030/vsu-1980856600.html

ВСУ открыли огонь по селу в Запорожской области

ВСУ открыли огонь по селу в Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2024

ВСУ открыли огонь по селу в Запорожской области

Украинские войска открыли огонь по селу Благовещенка в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:24

2024-10-30T11:24

2024-10-30T11:28

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

в мире

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565755_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_f6cce4f9f1a661024b5f0781d2d4e0f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по селу Благовещенка в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Сейчас ВСУ обстреливают село Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа. Прошу жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО", - написал Балицкий. Кроме того, по его словам, минувшей ночью украинский дрон атаковал село Сладководное Куйбышевского муниципального округа. "Разрушения получило частное домовладение, благо, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241030/postavki-1980800881.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, в мире, происшествия