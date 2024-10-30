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ВСУ открыли огонь по селу в Запорожской области
ВСУ открыли огонь по селу в Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2024
ВСУ открыли огонь по селу в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по селу Благовещенка в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:24
2024-10-30T11:24
2024-10-30T11:28
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по селу Благовещенка в Запорожской области, работает система ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Сейчас ВСУ обстреливают село Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа. Прошу жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Работает ПВО", - написал Балицкий. Кроме того, по его словам, минувшей ночью украинский дрон атаковал село Сладководное Куйбышевского муниципального округа. "Разрушения получило частное домовладение, благо, пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, в мире, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, В мире, Происшествия
ВСУ открыли огонь по селу в Запорожской области
Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли село Благовещенка в Запорожской области