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Шапша провел встречу с замминистра инвестиций и нефтепереработки Индонезии

Шапша провел встречу с замминистра инвестиций и нефтепереработки Индонезии - РИА Новости, 30.10.2024

Шапша провел встречу с замминистра инвестиций и нефтепереработки Индонезии

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель министра инвестиций и нефтепереработки Индонезии Тодотуа Пасарибу на встрече обсудили перспективы... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:08

2024-10-30T13:08

2024-10-30T13:08

калужская область

владислав шапша

индонезия

джакарта

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КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель министра инвестиций и нефтепереработки Индонезии Тодотуа Пасарибу на встрече обсудили перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что в среду в столице Индонезии Джакарте состоялась рабочая встреча губернатора области Владислав Шапши с заместителем министра инвестиций и нефтепереработки Индонезии Тодотуа Пасарибу. В мероприятии также участвовали заместители губернатора и представители деловых кругов региона. "Обсуждались перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении областного правительства. Глава региона рассказал о мерах поддержки для инвесторов в Калужской области, условиях, которые создаются для реализации новых проектов, а также о достижениях в промышленности, научной сфере, сельском хозяйстве. По словам Владислава Шапши, в настоящее время Калужская область и Индонезия находятся на начальном этапе сотрудничества. "Мы увидели большой интерес к нам со стороны индонезийских деловых кругов. Знаю, что наши предприниматели заинтересованы в расширении контактов. Договорились укреплять наше взаимодействие. Наметили ряд новых встреч и мероприятий", - сказал губернатор.

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индонезия

джакарта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав шапша, индонезия, джакарта