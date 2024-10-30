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Шапша провел встречу с замминистра инвестиций и нефтепереработки Индонезии - РИА Новости, 30.10.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:08 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/vstrecha-1980896939.html
Шапша провел встречу с замминистра инвестиций и нефтепереработки Индонезии
Шапша провел встречу с замминистра инвестиций и нефтепереработки Индонезии - РИА Новости, 30.10.2024
Шапша провел встречу с замминистра инвестиций и нефтепереработки Индонезии
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель министра инвестиций и нефтепереработки Индонезии Тодотуа Пасарибу на встрече обсудили перспективы... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:08
2024-10-30T13:08
калужская область
владислав шапша
индонезия
джакарта
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КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель министра инвестиций и нефтепереработки Индонезии Тодотуа Пасарибу на встрече обсудили перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что в среду в столице Индонезии Джакарте состоялась рабочая встреча губернатора области Владислав Шапши с заместителем министра инвестиций и нефтепереработки Индонезии Тодотуа Пасарибу. В мероприятии также участвовали заместители губернатора и представители деловых кругов региона. "Обсуждались перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении областного правительства. Глава региона рассказал о мерах поддержки для инвесторов в Калужской области, условиях, которые создаются для реализации новых проектов, а также о достижениях в промышленности, научной сфере, сельском хозяйстве. По словам Владислава Шапши, в настоящее время Калужская область и Индонезия находятся на начальном этапе сотрудничества. "Мы увидели большой интерес к нам со стороны индонезийских деловых кругов. Знаю, что наши предприниматели заинтересованы в расширении контактов. Договорились укреплять наше взаимодействие. Наметили ряд новых встреч и мероприятий", - сказал губернатор.
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владислав шапша, индонезия, джакарта
Калужская область, Владислав Шапша, Индонезия, Джакарта

Шапша провел встречу с замминистра инвестиций и нефтепереработки Индонезии

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
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КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель министра инвестиций и нефтепереработки Индонезии Тодотуа Пасарибу на встрече обсудили перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает правительство Калужской области.
Сообщается, что в среду в столице Индонезии Джакарте состоялась рабочая встреча губернатора области Владислав Шапши с заместителем министра инвестиций и нефтепереработки Индонезии Тодотуа Пасарибу. В мероприятии также участвовали заместители губернатора и представители деловых кругов региона.
"Обсуждались перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении областного правительства.
Глава региона рассказал о мерах поддержки для инвесторов в Калужской области, условиях, которые создаются для реализации новых проектов, а также о достижениях в промышленности, научной сфере, сельском хозяйстве.
По словам Владислава Шапши, в настоящее время Калужская область и Индонезия находятся на начальном этапе сотрудничества. "Мы увидели большой интерес к нам со стороны индонезийских деловых кругов. Знаю, что наши предприниматели заинтересованы в расширении контактов. Договорились укреплять наше взаимодействие. Наметили ряд новых встреч и мероприятий", - сказал губернатор.
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Калужская областьВладислав ШапшаИндонезияДжакарта
 
 
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