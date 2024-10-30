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Оренбургский волонтер разработал легкую бронекапсулу для защиты от осколков - РИА Новости, 30.10.2024
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Надежные люди
 
16:33 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/volonter-1980956219.html
Оренбургский волонтер разработал легкую бронекапсулу для защиты от осколков
Оренбургский волонтер разработал легкую бронекапсулу для защиты от осколков - РИА Новости, 30.10.2024
Оренбургский волонтер разработал легкую бронекапсулу для защиты от осколков
Житель оренбургского Орска разработал легкую бронекапсулу для защиты мирных людей от осколков в зоне спецоперации и в приграничных регионах, первые экземпляры... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:33
2024-10-30T16:33
надежные люди
орск
белгородская область
оренбургская область
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УФА, 30 окт - РИА Новости. Житель оренбургского Орска разработал легкую бронекапсулу для защиты мирных людей от осколков в зоне спецоперации и в приграничных регионах, первые экземпляры передаются волонтерам в Белгородскую область, сообщила РИА Новости представитель Народного фронта в Оренбургской области Елена Давыдова. "Алексей поделился своим изобретением с "Кулибин-клубом" Народного фронта. Началось с того, что при подготовке машин для эвакуации раненых, встал вопрос: как обеспечить защиту от осколков, чтобы спасенные не пострадали при эвакуации? Доступных решений на рынке не было, тогда волонтер и его товарищи взялись за дело", - рассказала Давыдова. По ее словам, в маленьком помещении они тестировали разные варианты. Новая разработка должна была не перегружать автомобиль, легко устанавливаться и быстро разбираться, превращаясь в мобильные бронезащиты. Пожелания военных были выполнены. Испытания в тире показали, что броня выдерживает попадания пуль даже от мощного пистолета ТТ с расстояния пяти метров, а пули от пистолета Макарова даже не оставляют серьезных повреждений, рассказала собеседница. "Первые бронекапсулы передаются волонтерам в Белгородскую область, где на фоне регулярных атак БПЛА остается опасность от осколков", - добавила Давыдова. В областном Народном фронте РИА Новости рассказали, что Алексей - предприниматель, он развивает частную медицину в Орске. "Являюсь членом общероссийского объединения предпринимателей "Опора России". Одна из наших постоянных внутренних позиций - помогать людям и стране там, где срочно и адресно нужно. Постоянно направляем гумпомощь для новых территорий. Организовал работу по подготовке машин для эвакуации раненых. И нужно было решить вопрос с защитой от осколков", - приводятся слова Алексея в сообщении общественного движения. Он рассказал, что разработанная его командой бронепреграда - модульная, лёгкая и надёжная. "Из модулей делаем бронекапсулы для гражданских машин, его легко монтировать в любое авто - от "Оки" до комбайна. Изделие не даёт значимого утяжеления для любого авто и не ухудшает его использование, есть возможность мгновенно разобрать бронекапсулу и использовать модули как бронещиты в случае атаки БПЛА, ракет, от осколков ПВО", - сообщил Алексей. Он отметил, что у его компании есть партнёры по подготовке и оборудованию машин в Ростовской области. "Сейчас ищем, с кем можем наладить взаимодействие, чтобы защищать простых жителей в наиболее беспокойных материковых регионах, в которые постоянно прилетают ракеты БПЛА: Белгородская, Курская и Брянская области. Наше ПВО там работает хорошо, но осколки падают", - заключил разработчик.
https://ria.ru/20241030/predprinimatel-1980694160.html
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орск, белгородская область, оренбургская область
Надежные люди, Орск, Белгородская область, Оренбургская область

Оренбургский волонтер разработал легкую бронекапсулу для защиты от осколков

© Фото : пресс-служба Народного фронта по Оренбургской области Разработчик бронекапсулы от осколков бизнесмен из Орска Алексей
Разработчик бронекапсулы от осколков бизнесмен из Орска Алексей - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : пресс-служба Народного фронта по Оренбургской области
Разработчик бронекапсулы от осколков бизнесмен из Орска Алексей
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УФА, 30 окт - РИА Новости. Житель оренбургского Орска разработал легкую бронекапсулу для защиты мирных людей от осколков в зоне спецоперации и в приграничных регионах, первые экземпляры передаются волонтерам в Белгородскую область, сообщила РИА Новости представитель Народного фронта в Оренбургской области Елена Давыдова.
"Алексей поделился своим изобретением с "Кулибин-клубом" Народного фронта. Началось с того, что при подготовке машин для эвакуации раненых, встал вопрос: как обеспечить защиту от осколков, чтобы спасенные не пострадали при эвакуации? Доступных решений на рынке не было, тогда волонтер и его товарищи взялись за дело", - рассказала Давыдова.
По ее словам, в маленьком помещении они тестировали разные варианты. Новая разработка должна была не перегружать автомобиль, легко устанавливаться и быстро разбираться, превращаясь в мобильные бронезащиты. Пожелания военных были выполнены. Испытания в тире показали, что броня выдерживает попадания пуль даже от мощного пистолета ТТ с расстояния пяти метров, а пули от пистолета Макарова даже не оставляют серьезных повреждений, рассказала собеседница.
© Фото : пресс-служба Народного фронта по Оренбургской области Бронекапсулы, вмонтированные в автомобиль
Бронекапсулы, вмонтированные в автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : пресс-служба Народного фронта по Оренбургской области
Бронекапсулы, вмонтированные в автомобиль
"Первые бронекапсулы передаются волонтерам в Белгородскую область, где на фоне регулярных атак БПЛА остается опасность от осколков", - добавила Давыдова.
В областном Народном фронте РИА Новости рассказали, что Алексей - предприниматель, он развивает частную медицину в Орске. "Являюсь членом общероссийского объединения предпринимателей "Опора России". Одна из наших постоянных внутренних позиций - помогать людям и стране там, где срочно и адресно нужно. Постоянно направляем гумпомощь для новых территорий. Организовал работу по подготовке машин для эвакуации раненых. И нужно было решить вопрос с защитой от осколков", - приводятся слова Алексея в сообщении общественного движения.
Он рассказал, что разработанная его командой бронепреграда - модульная, лёгкая и надёжная. "Из модулей делаем бронекапсулы для гражданских машин, его легко монтировать в любое авто - от "Оки" до комбайна. Изделие не даёт значимого утяжеления для любого авто и не ухудшает его использование, есть возможность мгновенно разобрать бронекапсулу и использовать модули как бронещиты в случае атаки БПЛА, ракет, от осколков ПВО", - сообщил Алексей.
Он отметил, что у его компании есть партнёры по подготовке и оборудованию машин в Ростовской области. "Сейчас ищем, с кем можем наладить взаимодействие, чтобы защищать простых жителей в наиболее беспокойных материковых регионах, в которые постоянно прилетают ракеты БПЛА: Белгородская, Курская и Брянская области. Наше ПВО там работает хорошо, но осколки падают", - заключил разработчик.
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Надежные людиОрскБелгородская областьОренбургская область
 
 
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