https://ria.ru/20241030/volonter-1980956219.html

Оренбургский волонтер разработал легкую бронекапсулу для защиты от осколков

Оренбургский волонтер разработал легкую бронекапсулу для защиты от осколков - РИА Новости, 30.10.2024

Оренбургский волонтер разработал легкую бронекапсулу для защиты от осколков

Житель оренбургского Орска разработал легкую бронекапсулу для защиты мирных людей от осколков в зоне спецоперации и в приграничных регионах, первые экземпляры... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:33

2024-10-30T16:33

2024-10-30T16:33

надежные люди

орск

белгородская область

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980939299_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1f1b40e739c061c624d87044dfafa6f.jpg

УФА, 30 окт - РИА Новости. Житель оренбургского Орска разработал легкую бронекапсулу для защиты мирных людей от осколков в зоне спецоперации и в приграничных регионах, первые экземпляры передаются волонтерам в Белгородскую область, сообщила РИА Новости представитель Народного фронта в Оренбургской области Елена Давыдова. "Алексей поделился своим изобретением с "Кулибин-клубом" Народного фронта. Началось с того, что при подготовке машин для эвакуации раненых, встал вопрос: как обеспечить защиту от осколков, чтобы спасенные не пострадали при эвакуации? Доступных решений на рынке не было, тогда волонтер и его товарищи взялись за дело", - рассказала Давыдова. По ее словам, в маленьком помещении они тестировали разные варианты. Новая разработка должна была не перегружать автомобиль, легко устанавливаться и быстро разбираться, превращаясь в мобильные бронезащиты. Пожелания военных были выполнены. Испытания в тире показали, что броня выдерживает попадания пуль даже от мощного пистолета ТТ с расстояния пяти метров, а пули от пистолета Макарова даже не оставляют серьезных повреждений, рассказала собеседница. "Первые бронекапсулы передаются волонтерам в Белгородскую область, где на фоне регулярных атак БПЛА остается опасность от осколков", - добавила Давыдова. В областном Народном фронте РИА Новости рассказали, что Алексей - предприниматель, он развивает частную медицину в Орске. "Являюсь членом общероссийского объединения предпринимателей "Опора России". Одна из наших постоянных внутренних позиций - помогать людям и стране там, где срочно и адресно нужно. Постоянно направляем гумпомощь для новых территорий. Организовал работу по подготовке машин для эвакуации раненых. И нужно было решить вопрос с защитой от осколков", - приводятся слова Алексея в сообщении общественного движения. Он рассказал, что разработанная его командой бронепреграда - модульная, лёгкая и надёжная. "Из модулей делаем бронекапсулы для гражданских машин, его легко монтировать в любое авто - от "Оки" до комбайна. Изделие не даёт значимого утяжеления для любого авто и не ухудшает его использование, есть возможность мгновенно разобрать бронекапсулу и использовать модули как бронещиты в случае атаки БПЛА, ракет, от осколков ПВО", - сообщил Алексей. Он отметил, что у его компании есть партнёры по подготовке и оборудованию машин в Ростовской области. "Сейчас ищем, с кем можем наладить взаимодействие, чтобы защищать простых жителей в наиболее беспокойных материковых регионах, в которые постоянно прилетают ракеты БПЛА: Белгородская, Курская и Брянская области. Наше ПВО там работает хорошо, но осколки падают", - заключил разработчик.

https://ria.ru/20241030/predprinimatel-1980694160.html

орск

белгородская область

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орск, белгородская область, оренбургская область