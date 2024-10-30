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День боевой и трудовой славы будут отмечать на Вологодчине второго марта - РИА Новости, 30.10.2024
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Вологодская область
 
16:52 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/vologodchina-1980961446.html
День боевой и трудовой славы будут отмечать на Вологодчине второго марта
День боевой и трудовой славы будут отмечать на Вологодчине второго марта - РИА Новости, 30.10.2024
День боевой и трудовой славы будут отмечать на Вологодчине второго марта
На Вологодчине установили новую памятную дату – 2 марта будут отмечать День боевой и трудовой славы жителей региона в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:52
2024-10-30T16:52
вологодская область
вологда
георгий филимонов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На Вологодчине установили новую памятную дату – 2 марта будут отмечать День боевой и трудовой славы жителей региона в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. В среду в регионе были приняты 23 закона на 39-й сессии парламента. Каждый второй закон, подержанный депутатами, инициирован губернатором области Георгием Филимоновым. "Второе марта на Вологодчине установлена новая памятная дата – День боевой и трудовой славы вологжан в годы Великой Отечественной войны. В преддверии празднования 80-й годовщины Победы принятый акт приобретает особое символическое значение", – рассказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Дата связана с событиями 2 марта 1943 года. Именно тогда делегация передала колонну боевых машин "Вологодский колхозник" первой танковой армии. За время наступательных боев на этих машинах советские танкисты уничтожили 88 вражеских танков, 83 пушки, 46 автомашин, 22 минометных батареи, а также два самолета. Позже, в Вологде, открыли памятник "Танк Т-34 – в честь боевых и трудовых подвигов вологжан в годы Великой Отечественной войны". "Принятые сегодня изменения в областное законодательство касаются и подготовки к новогодним праздникам. Теперь вологжане смогут самостоятельно заготавливать ели в преддверии Нового года", – добавил Филимонов. Он подчеркнул, что это актуально для удаленных муниципалитетов. Так как там фактически отсутствуют специализированные торговые точки для продажи елей или других хвойных деревьев. Также с середины ноября и до конца года вологжане смогут обратиться в лесничества тех муниципалитетов, откуда планируется вырубка хвойного дерева. Кроме того, в регионе установлена правовая основа для создания особой экономической зоны. Строительство ОЭЗ начнется в 2025 году вблизи поселка Лесково.
https://ria.ru/20241018/oez-1978719580.html
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вологда, георгий филимонов
Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов

День боевой и трудовой славы будут отмечать на Вологодчине второго марта

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Георгий Филимонов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На Вологодчине установили новую памятную дату – 2 марта будут отмечать День боевой и трудовой славы жителей региона в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
В среду в регионе были приняты 23 закона на 39-й сессии парламента. Каждый второй закон, подержанный депутатами, инициирован губернатором области Георгием Филимоновым.
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"Второе марта на Вологодчине установлена новая памятная дата – День боевой и трудовой славы вологжан в годы Великой Отечественной войны. В преддверии празднования 80-й годовщины Победы принятый акт приобретает особое символическое значение", – рассказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Дата связана с событиями 2 марта 1943 года. Именно тогда делегация передала колонну боевых машин "Вологодский колхозник" первой танковой армии. За время наступательных боев на этих машинах советские танкисты уничтожили 88 вражеских танков, 83 пушки, 46 автомашин, 22 минометных батареи, а также два самолета. Позже, в Вологде, открыли памятник "Танк Т-34 – в честь боевых и трудовых подвигов вологжан в годы Великой Отечественной войны".
"Принятые сегодня изменения в областное законодательство касаются и подготовки к новогодним праздникам. Теперь вологжане смогут самостоятельно заготавливать ели в преддверии Нового года", – добавил Филимонов.
Он подчеркнул, что это актуально для удаленных муниципалитетов. Так как там фактически отсутствуют специализированные торговые точки для продажи елей или других хвойных деревьев.
Также с середины ноября и до конца года вологжане смогут обратиться в лесничества тех муниципалитетов, откуда планируется вырубка хвойного дерева.
Кроме того, в регионе установлена правовая основа для создания особой экономической зоны. Строительство ОЭЗ начнется в 2025 году вблизи поселка Лесково.
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