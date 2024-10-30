https://ria.ru/20241030/volodin-1980903638.html

У России свой путь развития, заявил Володин

У России свой путь развития, заявил Володин - РИА Новости, 30.10.2024

У России свой путь развития, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что у России свой путь развития, поэтому нельзя что-то слепо перенимать у других стран. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:36

2024-10-30T13:36

2024-10-30T13:36

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что у России свой путь развития, поэтому нельзя что-то слепо перенимать у других стран. "У нас свой путь, мы должны все лучшее взять из советского этапа развития страны - царской России, сегодня принимать решения эффективные. Посмотреть, как мир живет, взять ровно то, что необходимо, но у нас свой путь. Мы - Россия. Наша страна простирается от Европы до Азии. И поэтому нам... слепо перенимать что-то нельзя", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20241026/volodin-1980227123.html

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россия, европа, азия, вячеслав володин, госдума рф, политика