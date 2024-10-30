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У России свой путь развития, заявил Володин - РИА Новости, 30.10.2024
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13:36 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/volodin-1980903638.html
У России свой путь развития, заявил Володин
У России свой путь развития, заявил Володин - РИА Новости, 30.10.2024
У России свой путь развития, заявил Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что у России свой путь развития, поэтому нельзя что-то слепо перенимать у других стран. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:36
2024-10-30T13:36
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европа
азия
вячеслав володин
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что у России свой путь развития, поэтому нельзя что-то слепо перенимать у других стран. "У нас свой путь, мы должны все лучшее взять из советского этапа развития страны - царской России, сегодня принимать решения эффективные. Посмотреть, как мир живет, взять ровно то, что необходимо, но у нас свой путь. Мы - Россия. Наша страна простирается от Европы до Азии. И поэтому нам... слепо перенимать что-то нельзя", - сказал он на пленарном заседании.
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россия, европа, азия, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Европа, Азия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
У России свой путь развития, заявил Володин

Володин: у России свой путь, нельзя что-то слепо перенимать у других стран

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что у России свой путь развития, поэтому нельзя что-то слепо перенимать у других стран.
"У нас свой путь, мы должны все лучшее взять из советского этапа развития страны - царской России, сегодня принимать решения эффективные. Посмотреть, как мир живет, взять ровно то, что необходимо, но у нас свой путь. Мы - Россия. Наша страна простирается от Европы до Азии. И поэтому нам... слепо перенимать что-то нельзя", - сказал он на пленарном заседании.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре
26 октября, 09:25
 
РоссияЕвропаАзияВячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
 
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