https://ria.ru/20241030/volkswagen--1981011857.html

Volkswagen предложил снизить зарплату сотрудников на десять процентов

Volkswagen предложил снизить зарплату сотрудников на десять процентов - РИА Новости, 30.10.2024

Volkswagen предложил снизить зарплату сотрудников на десять процентов

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) предложил снизить зарплаты сотрудников на десять процентов из-за финансовых трудностей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T21:06

2024-10-30T21:06

2024-10-30T22:44

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) предложил снизить зарплаты сотрудников на десять процентов из-за финансовых трудностей, сообщили в пресс-службе производителя.Там утверждают, что профсоюз IG Metall еще до начала нынешнего раунда переговоров потребовал восстановить действие коллективного договора, который автогигант намерен расторгнуть в конце года."Volkswagen не может удовлетворить этот запрос из-за исключительной экономической ситуации в автомобильной промышленности. То же относится и к требованию профсоюза повысить заработную плату на семь процентов. Скорее, компания рассматривает снижение заработной платы на десять процентов в качестве инструмента, который позволит Volkswagen AG продолжать инвестировать в будущее, чтобы оставаться конкурентоспособным и обеспечивать рабочие места", — говорится в заявлении концерна.Кроме того, как указал переговорщик со стороны Volkswagen Арне Майсвинкель, цель компании — сократить затраты на рабочую силу. При этом он убежден, что даже в этих обстоятельствах уровень зарплаты останется привлекательным для отрасли.В понедельник глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. Гендиректор компании Оливер Блюме связал новый курс на экономию со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности ФРГ. Уточняется, что после налогообложения прибыль автогиганта по итогам первых трех кварталов года уменьшилась на 30,7 процента в годовом выражении и составила 8,917 миллиарда евро.В ответ на эти планы IG Metall, представляющий сотрудников Volkswagen, анонсировал забастовки, которые уже состоялись во вторник. Главным требованием манифестантов стало повышение заработной платы на семь процентов, а также оклада стажеров на 170 евро. Необходимость таких мер профсоюз объяснил инфляцией в Германии.

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в мире, германия, volkswagen group, европа