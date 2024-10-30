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Volkswagen предложил снизить зарплату сотрудников на десять процентов - РИА Новости, 30.10.2024
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21:06 30.10.2024 (обновлено: 22:44 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/volkswagen--1981011857.html
Volkswagen предложил снизить зарплату сотрудников на десять процентов
Volkswagen предложил снизить зарплату сотрудников на десять процентов - РИА Новости, 30.10.2024
Volkswagen предложил снизить зарплату сотрудников на десять процентов
Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) предложил снизить зарплаты сотрудников на десять процентов из-за финансовых трудностей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T21:06
2024-10-30T22:44
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) предложил снизить зарплаты сотрудников на десять процентов из-за финансовых трудностей, сообщили в пресс-службе производителя.Там утверждают, что профсоюз IG Metall еще до начала нынешнего раунда переговоров потребовал восстановить действие коллективного договора, который автогигант намерен расторгнуть в конце года."Volkswagen не может удовлетворить этот запрос из-за исключительной экономической ситуации в автомобильной промышленности. То же относится и к требованию профсоюза повысить заработную плату на семь процентов. Скорее, компания рассматривает снижение заработной платы на десять процентов в качестве инструмента, который позволит Volkswagen AG продолжать инвестировать в будущее, чтобы оставаться конкурентоспособным и обеспечивать рабочие места", — говорится в заявлении концерна.Кроме того, как указал переговорщик со стороны Volkswagen Арне Майсвинкель, цель компании — сократить затраты на рабочую силу. При этом он убежден, что даже в этих обстоятельствах уровень зарплаты останется привлекательным для отрасли.В понедельник глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. Гендиректор компании Оливер Блюме связал новый курс на экономию со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности ФРГ. Уточняется, что после налогообложения прибыль автогиганта по итогам первых трех кварталов года уменьшилась на 30,7 процента в годовом выражении и составила 8,917 миллиарда евро.В ответ на эти планы IG Metall, представляющий сотрудников Volkswagen, анонсировал забастовки, которые уже состоялись во вторник. Главным требованием манифестантов стало повышение заработной платы на семь процентов, а также оклада стажеров на 170 евро. Необходимость таких мер профсоюз объяснил инфляцией в Германии.
https://ria.ru/20241028/sholts-1980544808.html
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в мире, германия, volkswagen group, европа
В мире, Германия, Volkswagen Group, Европа
Volkswagen предложил снизить зарплату сотрудников на десять процентов

Volkswagen допустил снижение з/п сотрудников на 10% для сохранения рабочих мест

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) предложил снизить зарплаты сотрудников на десять процентов из-за финансовых трудностей, сообщили в пресс-службе производителя.
Там утверждают, что профсоюз IG Metall еще до начала нынешнего раунда переговоров потребовал восстановить действие коллективного договора, который автогигант намерен расторгнуть в конце года.
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"Volkswagen не может удовлетворить этот запрос из-за исключительной экономической ситуации в автомобильной промышленности. То же относится и к требованию профсоюза повысить заработную плату на семь процентов. Скорее, компания рассматривает снижение заработной платы на десять процентов в качестве инструмента, который позволит Volkswagen AG продолжать инвестировать в будущее, чтобы оставаться конкурентоспособным и обеспечивать рабочие места", — говорится в заявлении концерна.
Кроме того, как указал переговорщик со стороны Volkswagen Арне Майсвинкель, цель компании — сократить затраты на рабочую силу. При этом он убежден, что даже в этих обстоятельствах уровень зарплаты останется привлекательным для отрасли.
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В понедельник глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест.
Гендиректор компании Оливер Блюме связал новый курс на экономию со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности ФРГ. Уточняется, что после налогообложения прибыль автогиганта по итогам первых трех кварталов года уменьшилась на 30,7 процента в годовом выражении и составила 8,917 миллиарда евро.

По данным СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер внутри компании хотят сократить до 30 тысяч человек.

В ответ на эти планы IG Metall, представляющий сотрудников Volkswagen, анонсировал забастовки, которые уже состоялись во вторник. Главным требованием манифестантов стало повышение заработной платы на семь процентов, а также оклада стажеров на 170 евро. Необходимость таких мер профсоюз объяснил инфляцией в Германии.
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