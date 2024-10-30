https://ria.ru/20241030/voennye-1980998284.html
Российские военные за сутки спасли восемь жителей курского приграничья
Российские военные за сутки спасли восемь жителей курского приграничья - РИА Новости, 30.10.2024
Российские военные за сутки спасли восемь жителей курского приграничья
Российские военнослужащие за минувшие сутки спасли восемь жителей курского приграничья, сообщило в среду правительство Курской области. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:10
2024-10-30T19:10
2024-10-30T19:10
специальная военная операция на украине
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курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие за минувшие сутки спасли восемь жителей курского приграничья, сообщило в среду правительство Курской области. "Сегодня российские военнослужащие вывезли с опасных территорий восемь человек. Из Глушковского района эвакуированы трое мужчин, женщина и ребенок, из Рыльского района – женщина и двое детей", - говорится в Telegram-канале правительства региона. Уточняется, что сейчас люди в безопасности и получают необходимую помощь. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241030/kurskaya-1980923047.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные за сутки спасли восемь жителей курского приграничья
ВС России за сутки вывезли восемь жителей Курской области из опасных территорий