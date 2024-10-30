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СМИ рассказали об увеличении налога для тех, кто держит вклады - РИА Новости, 30.10.2024
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10:18 30.10.2024 (обновлено: 10:21 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/vklad-1980845364.html
СМИ рассказали об увеличении налога для тех, кто держит вклады
СМИ рассказали об увеличении налога для тех, кто держит вклады - РИА Новости, 30.10.2024
СМИ рассказали об увеличении налога для тех, кто держит вклады
В России налогом будут облагаться доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей, пишут "Известия". "Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:18
2024-10-30T10:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В России налогом будут облагаться доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей, пишут "Известия". "Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21%", — говорится в публикации. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что сбор не нужно будет платить, если на банковских депозитах лежит не более 1,1 миллиона рублей. Вместе с тем, цифра индивидуальна для каждого вкладчика и разнится в зависимости от условий банков. На прошлой неделе совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Инфляция существенно выше прогноза, слабо снижается внутренний спрос, пояснил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ рассказали об увеличении налога для тех, кто держит вклады

"Известия": доходы от вкладов свыше 210 тысяч рублей попадут под налог

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В России налогом будут облагаться доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей, пишут "Известия".

"Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21%", — говорится в публикации.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что сбор не нужно будет платить, если на банковских депозитах лежит не более 1,1 миллиона рублей. Вместе с тем, цифра индивидуальна для каждого вкладчика и разнится в зависимости от условий банков.

На прошлой неделе совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Инфляция существенно выше прогноза, слабо снижается внутренний спрос, пояснил регулятор.
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