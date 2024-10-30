https://ria.ru/20241030/vklad-1980845364.html

СМИ рассказали об увеличении налога для тех, кто держит вклады

СМИ рассказали об увеличении налога для тех, кто держит вклады - РИА Новости, 30.10.2024

СМИ рассказали об увеличении налога для тех, кто держит вклады

В России налогом будут облагаться доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей, пишут "Известия". "Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:18

2024-10-30T10:18

2024-10-30T10:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В России налогом будут облагаться доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей, пишут "Известия". "Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21%", — говорится в публикации. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что сбор не нужно будет платить, если на банковских депозитах лежит не более 1,1 миллиона рублей. Вместе с тем, цифра индивидуальна для каждого вкладчика и разнится в зависимости от условий банков. На прошлой неделе совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Инфляция существенно выше прогноза, слабо снижается внутренний спрос, пояснил регулятор.

https://ria.ru/20241026/depozity-1980236526.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)