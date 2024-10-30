СМИ рассказали об увеличении налога для тех, кто держит вклады
"Известия": доходы от вкладов свыше 210 тысяч рублей попадут под налог
© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В России налогом будут облагаться доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей, пишут "Известия".
"Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21%", — говорится в публикации.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что сбор не нужно будет платить, если на банковских депозитах лежит не более 1,1 миллиона рублей. Вместе с тем, цифра индивидуальна для каждого вкладчика и разнится в зависимости от условий банков.
На прошлой неделе совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Инфляция существенно выше прогноза, слабо снижается внутренний спрос, пояснил регулятор.
"Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21%", — говорится в публикации.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что сбор не нужно будет платить, если на банковских депозитах лежит не более 1,1 миллиона рублей. Вместе с тем, цифра индивидуальна для каждого вкладчика и разнится в зависимости от условий банков.
На прошлой неделе совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Инфляция существенно выше прогноза, слабо снижается внутренний спрос, пояснил регулятор.
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