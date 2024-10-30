https://ria.ru/20241030/vertolety-1980845197.html

Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 30.10.2024

Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:16

2024-10-30T10:16

2024-10-30T12:01

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Боевая работа Ка-52 в приграничном районе Курской области Боевая работа Ка-52 в приграничном районе Курской области 2024-10-30T10:16 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)