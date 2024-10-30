https://ria.ru/20241030/vertolety-1980845197.html
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 30.10.2024
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:16
2024-10-30T10:16
2024-10-30T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980864202_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e57639188744a5564d8ae9ab628df4c1.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980864202_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7024e65d98c3b434d1d28a3f752638ce.jpg
Боевая работа Ка-52 в приграничном районе Курской области
Боевая работа Ка-52 в приграничном районе Курской области
2024-10-30T10:16
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье
Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье