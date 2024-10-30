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Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 30.10.2024
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10:16 30.10.2024 (обновлено: 12:01 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/vertolety-1980845197.html
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 30.10.2024
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:16
2024-10-30T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Боевая работа Ка-52 в приграничном районе Курской области
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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