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Вертолет Ми-8Т приземлился в поле в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.10.2024
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12:18 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/vertolet-1980884286.html
Вертолет Ми-8Т приземлился в поле в Хабаровском крае
Вертолет Ми-8Т приземлился в поле в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.10.2024
Вертолет Ми-8Т приземлился в поле в Хабаровском крае
Вынужденно севший в Хабаровском крае вертолет Ми-8Т приземлился в поле, пассажиров уже забрали резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:18
2024-10-30T12:18
происшествия
хабаровский край
тугуро-чумиканский район
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Вынужденно севший в Хабаровском крае вертолет Ми-8Т приземлился в поле, пассажиров уже забрали резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. В среду в 16.15 (9.15 мск) в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края по причине технической неисправности произошла вынужденная посадка вертолета Ми-8Т. На борту было около 20 человек, пострадавших нет. "Людей уже всех оттуда забрали. За ними прилетел резервный борт, (отправился) в Бриакан", - сказал собеседник. Он отметил, что вертолет вынужденно сел в поле.
https://ria.ru/20240320/mi-8-1934445740.html
хабаровский край
тугуро-чумиканский район
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происшествия, хабаровский край, тугуро-чумиканский район, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, Дальневосточная транспортная прокуратура
Вертолет Ми-8Т приземлился в поле в Хабаровском крае

Пассажиров севшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8Т забрали резервным бортом

© Фото : Авиакомпания СКОЛВертолет Ми-8Т
Вертолет Ми-8Т - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Авиакомпания СКОЛ
Вертолет Ми-8Т . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Вынужденно севший в Хабаровском крае вертолет Ми-8Т приземлился в поле, пассажиров уже забрали резервным бортом, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В среду в 16.15 (9.15 мск) в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края по причине технической неисправности произошла вынужденная посадка вертолета Ми-8Т. На борту было около 20 человек, пострадавших нет.
"Людей уже всех оттуда забрали. За ними прилетел резервный борт, (отправился) в Бриакан", - сказал собеседник.
Он отметил, что вертолет вынужденно сел в поле.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Стала известна причина аварийной посадки вертолета на Ямале
20 марта, 13:03
 
ПроисшествияХабаровский крайТугуро-Чумиканский районДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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