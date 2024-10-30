https://ria.ru/20241030/vertolet-1980864779.html

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.10.2024

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Хабаровском крае

Доследственная проверка начата по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:39

2024-10-30T11:39

2024-10-30T11:42

происшествия

хабаровский край

тугуро-чумиканский район

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.По предварительным данным, 30 октября из-за технеисправности вертолет Ми-8, следовавший из хабаровского села Бриакан и обратно, совершил вынужденную посадку в Тугуро-Чумиканском районе. Подчеркивается, что данные по числу людей на борту уточняются, пострадавших нет."Обстоятельства происшествия устанавливаются. Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

хабаровский край

тугуро-чумиканский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский край, тугуро-чумиканский район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, россия