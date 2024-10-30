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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.10.2024
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11:39 30.10.2024 (обновлено: 11:42 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/vertolet-1980864779.html
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Хабаровском крае
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.10.2024
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Хабаровском крае
Доследственная проверка начата по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:39
2024-10-30T11:42
происшествия
хабаровский край
тугуро-чумиканский район
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.По предварительным данным, 30 октября из-за технеисправности вертолет Ми-8, следовавший из хабаровского села Бриакан и обратно, совершил вынужденную посадку в Тугуро-Чумиканском районе. Подчеркивается, что данные по числу людей на борту уточняются, пострадавших нет."Обстоятельства происшествия устанавливаются. Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html
хабаровский край
тугуро-чумиканский район
россия
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происшествия, хабаровский край, тугуро-чумиканский район, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, россия
Происшествия, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Россия
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Хабаровском крае

СК начал проверку после вынужденной посадки Ми-8 в Хабаровском крае

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, в результате инцидента пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
По предварительным данным, 30 октября из-за технеисправности вертолет Ми-8, следовавший из хабаровского села Бриакан и обратно, совершил вынужденную посадку в Тугуро-Чумиканском районе. Подчеркивается, что данные по числу людей на борту уточняются, пострадавших нет.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияХабаровский крайТугуро-Чумиканский районСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШРоссия
 
 
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