https://ria.ru/20241030/verkhnevolzhe-1980923585.html

Учащиеся Верхневолжья посещают предприятия в рамках "Недели без турникетов"

Учащиеся Верхневолжья посещают предприятия в рамках "Недели без турникетов" - РИА Новости, 30.10.2024

Учащиеся Верхневолжья посещают предприятия в рамках "Недели без турникетов"

В Тверской области проходит Всероссийская профориентационная акция Союза машиностроителей России "Неделя без турникетов": ведущие предприятия Верхневолжья... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:55

2024-10-30T14:55

2024-10-30T14:55

тверская область

тверь

игорь руденя

союз машиностроителей россии

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Тверской области проходит Всероссийская профориентационная акция Союза машиностроителей России "Неделя без турникетов": ведущие предприятия Верхневолжья открывают двери для учащихся школ, вузов и колледжей, знакомят их со своей работой и выпускаемой продукцией, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранняя профориентация молодежи и развитие системы трудоустройства подрастающего поколения – одни из ключевых направлений в сферах образования и занятости Тверской области. Задачу усилить эту работу в регионе поставил перед профильными ведомствами губернатор Игорь Руденя. "Важно мотивировать детей, предоставлять возможности определиться с выбором будущей профессии, чтобы затем они получили соответствующее профессиональное образование и продолжили работу на предприятиях тверского региона", – приводятся в сообщении слова Рудени. В Тверской области экскурсии уже состоялись в Промтехнопарке КСК, в сервисном локомотивном депо "Тверь" (структурном подразделении Северо-западного филиала ООО "ЛокоТех-Сервис"), на Калязинском машиностроительном заводе - филиале ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". К акции традиционно присоединилось одно из крупнейших предприятий пассажирского вагоностроения России – Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ). Здесь "Неделю без турникетов" открыли самые юные участники: на экскурсию пришли дети сотрудников предприятия в возрасте от 7 до 14 лет. С процессом производства современных вагонов, а также со 126-летней историей предприятия в заводском музее познакомились учащиеся тверских школ №18, №21, №50, ученики инженерного класса школы №15, гимназии №8, Центра образования №57, построенного по инициированному Президентом России нацпроекту "Образование", говорится в сообщении. На ТВЗ также пригласили учащихся губернаторского класса и классов физико-математического и инженерного профиля Академической гимназии им. П.П. Максимовича ТвГУ, Тверского машиностроительного колледжа и колледжа имени А.Н. Коняева, Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета. Экскурсии будут проходить до конца октября. На площадке завода также состоялся ряд онлайн-мероприятий для школьников и студентов ссузов, посвященных работе завода. География подключений была самая широкая: Тверь, Калининский, Максатихинский, Западнодвинский, Удомельский, Бологовский, Селижаровский, Краснохолмский, Бежецкий, Ржевский и других округа Тверской области. Всероссийская профориентационная акция "Неделя без турникетов" проводится с 2015 года. Она организована дважды в год – в апреле и октябре, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241029/byudzhet-1980705248.html

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тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, союз машиностроителей россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак)