https://ria.ru/20241030/vengriya-1981000761.html

В Венгрии послу США посоветовали изучить товарооборот Вашингтона и Пекина

В Венгрии послу США посоветовали изучить товарооборот Вашингтона и Пекина - РИА Новости, 30.10.2024

В Венгрии послу США посоветовали изучить товарооборот Вашингтона и Пекина

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш посоветовал послу США в Будапеште Дэвиду Прессману заняться изучением роста американско-китайского... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:20

2024-10-30T19:20

2024-10-30T19:20

в мире

венгрия

сша

будапешт

виктор орбан

нато

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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш посоветовал послу США в Будапеште Дэвиду Прессману заняться изучением роста американско-китайского товарооборота вместо обсуждения венгерской политики "экономической нейтральности". Посольство США в Будапеште сообщило в среду, что собрало у себя послов и военных атташе стран НАТО, чтобы "обсудить аспекты безопасности политики экономического "нейтралитета", недавно объявленной венгерским правительством". По словам Прессмана, объявленная Венгрией политика, а также ее якобы "растущая зависимость от РФ и Китая", влияют на политику безопасности США и НАТО. "Не знаю, надо ли мне реагировать на слова посла США. Охотнее всего ответил бы, что нисколько. Он высказал свое мнение, оно нам во многом известно. Я бы предложил ему изучить внешнеторговый оборот США и Китая, потому что он массово растет. И пусть попробует согласовать внешнюю торговлю своей страны со своими словам", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному из них, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. Он ранее заявлял также, что страна намерена придерживаться экономического нейтралитета, и объяснил его принципы, основанные на приоритете экономической выгоды над политикой и идеологией.

https://ria.ru/20241025/siyyarto-1980133480.html

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в мире, венгрия, сша, будапешт, виктор орбан, нато