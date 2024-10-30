В Венгрии послу США посоветовали изучить товарооборот Вашингтона и Пекина
Гуйяш посоветовал послу США в Будапеште изучить рост товарооборота США и Китая
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш посоветовал послу США в Будапеште Дэвиду Прессману заняться изучением роста американско-китайского товарооборота вместо обсуждения венгерской политики "экономической нейтральности".
Посольство США в Будапеште сообщило в среду, что собрало у себя послов и военных атташе стран НАТО, чтобы "обсудить аспекты безопасности политики экономического "нейтралитета", недавно объявленной венгерским правительством". По словам Прессмана, объявленная Венгрией политика, а также ее якобы "растущая зависимость от РФ и Китая", влияют на политику безопасности США и НАТО.
"Не знаю, надо ли мне реагировать на слова посла США. Охотнее всего ответил бы, что нисколько. Он высказал свое мнение, оно нам во многом известно. Я бы предложил ему изучить внешнеторговый оборот США и Китая, потому что он массово растет. И пусть попробует согласовать внешнюю торговлю своей страны со своими словам", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному из них, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. Он ранее заявлял также, что страна намерена придерживаться экономического нейтралитета, и объяснил его принципы, основанные на приоритете экономической выгоды над политикой и идеологией.