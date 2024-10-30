https://ria.ru/20241030/vengriya-1980994053.html

В Грузии обсуждалось открытие второго фронта, заявила Венгрия

В Грузии обсуждалось открытие второго фронта, заявила Венгрия - РИА Новости, 30.10.2024

В Грузии обсуждалось открытие второго фронта, заявила Венгрия

После начала специальной военной операции на Украине возникали разговоры об открытии "второго фронта" в Грузии, но победила на выборах в грузинский парламент... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:49

2024-10-30T18:49

2024-10-30T18:49

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саломе зурабишвили

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. После начала специальной военной операции на Украине возникали разговоры об открытии "второго фронта" в Грузии, но победила на выборах в грузинский парламент партия сторонников мира, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Грузинское правительство открыто говорит - что сейчас и подтвердилось - о том, что еще с начала... (конфликта на Украине - ред.) возникало много идей, как хорошо было бы открыть и грузинский фронт. Но после этого, напротив, нынешнее правительство Грузии до конца стояло на стороне мира, и предвыборная кампания была об этом", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. Он еще раз добавил, что Венгрия "уважает выбор грузинского народа". Венгерский премьер Виктор Орбан посетил Тбилиси с двухдневным визитом по приглашению грузинского коллеги. Ранее премьер Венгрии еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. На пресс-конференции Орбан поздравил власти Грузии с тем, что они не дали сделать из страны "вторую Украину". Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут "переварить", что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241030/gruziya-1980973144.html

https://ria.ru/20241030/mid-1980924195.html

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