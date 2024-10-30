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В Грузии обсуждалось открытие второго фронта, заявила Венгрия - РИА Новости, 30.10.2024
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18:49 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/vengriya-1980994053.html
В Грузии обсуждалось открытие второго фронта, заявила Венгрия
В Грузии обсуждалось открытие второго фронта, заявила Венгрия - РИА Новости, 30.10.2024
В Грузии обсуждалось открытие второго фронта, заявила Венгрия
После начала специальной военной операции на Украине возникали разговоры об открытии "второго фронта" в Грузии, но победила на выборах в грузинский парламент... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:49
2024-10-30T18:49
в мире
грузия
венгрия
украина
виктор орбан
петер сийярто
саломе зурабишвили
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. После начала специальной военной операции на Украине возникали разговоры об открытии "второго фронта" в Грузии, но победила на выборах в грузинский парламент партия сторонников мира, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Грузинское правительство открыто говорит - что сейчас и подтвердилось - о том, что еще с начала... (конфликта на Украине - ред.) возникало много идей, как хорошо было бы открыть и грузинский фронт. Но после этого, напротив, нынешнее правительство Грузии до конца стояло на стороне мира, и предвыборная кампания была об этом", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. Он еще раз добавил, что Венгрия "уважает выбор грузинского народа". Венгерский премьер Виктор Орбан посетил Тбилиси с двухдневным визитом по приглашению грузинского коллеги. Ранее премьер Венгрии еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. На пресс-конференции Орбан поздравил власти Грузии с тем, что они не дали сделать из страны "вторую Украину". Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут "переварить", что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980973144.html
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в мире, грузия, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии обсуждалось открытие второго фронта, заявила Венгрия

Гуйяш: в Грузии после начала СВО возникали разговоры об открытии второго фронта

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. После начала специальной военной операции на Украине возникали разговоры об открытии "второго фронта" в Грузии, но победила на выборах в грузинский парламент партия сторонников мира, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Грузинское правительство открыто говорит - что сейчас и подтвердилось - о том, что еще с начала... (конфликта на Украине - ред.) возникало много идей, как хорошо было бы открыть и грузинский фронт. Но после этого, напротив, нынешнее правительство Грузии до конца стояло на стороне мира, и предвыборная кампания была об этом", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
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Он еще раз добавил, что Венгрия "уважает выбор грузинского народа".
Венгерский премьер Виктор Орбан посетил Тбилиси с двухдневным визитом по приглашению грузинского коллеги. Ранее премьер Венгрии еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. На пресс-конференции Орбан поздравил власти Грузии с тем, что они не дали сделать из страны "вторую Украину".
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут "переварить", что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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В миреГрузияВенгрияУкраинаВиктор ОрбанПетер СийяртоСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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