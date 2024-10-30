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В Венгрии сорвали операцию иностранных спецслужб по отправке оружия Киеву
В Венгрии сорвали операцию иностранных спецслужб по отправке оружия Киеву - РИА Новости, 30.10.2024
В Венгрии сорвали операцию иностранных спецслужб по отправке оружия Киеву
Венгерской контрразведке удалось пресечь попытки иностранных спецслужб наладить поставки на Украину оружия, произведенного в республике, заявил глава... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:08
2024-10-30T17:08
2024-10-30T17:54
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БУДАПЕШТ, 30 окт — РИА Новости. Венгерской контрразведке удалось пресечь попытки иностранных спецслужб наладить поставки на Украину оружия, произведенного в республике, заявил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.Газета Magyar Nemzet попросила его прокомментировать сообщения о том, что иностранные разведки как в НАТО, так вне блока пытались наладить поставку вооружения и военной техники с заводов в Венгрии в зоны боевых действий в Африке и на Украине."Действительно была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить. Могу лишь сказать, что позиция венгерского правительства неизменна, мы не будем поставлять оружие и военные средства на Украину", — ответил на это Гуйяш.В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять на Украину оружие с территории республики. Будапешт не раз заявлял, что выступает за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров, а также против санкций на российские энергоносители.По словам премьер-министра Виктора Орбана, его бросает в дрожь от "плана победы" Владимира Зеленского. Он также призвал Евросоюз сменить стратегию и начать мирное урегулирование конфликта на Украине.
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978481519.html
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в мире, киев, украина, венгрия, нато
В мире, Киев, Украина, Венгрия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Венгрии сорвали операцию иностранных спецслужб по отправке оружия Киеву
Венгерская контрразведка пресекла попытки использовать военпром для помощи Киеву