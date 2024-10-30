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В Венгрии назвали причину проблем с евроинтеграцией Грузии - РИА Новости, 30.10.2024
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19:04 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/vengrija-1980996972.html
В Венгрии назвали причину проблем с евроинтеграцией Грузии
В Венгрии назвали причину проблем с евроинтеграцией Грузии - РИА Новости, 30.10.2024
В Венгрии назвали причину проблем с евроинтеграцией Грузии
Причиной проблем с евроинтеграцией Грузии является не Тбилиси, там хорошо проживут и без ЕС, а то, что сообщество вообще не готово никого принимать, независимо... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:04
2024-10-30T19:04
в мире
грузия
венгрия
тбилиси
виктор орбан
петер сийярто
саломе зурабишвили
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Причиной проблем с евроинтеграцией Грузии является не Тбилиси, там хорошо проживут и без ЕС, а то, что сообщество вообще не готово никого принимать, независимо от того, "любит" ли Брюссель правительство страны-кандидата, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Проблема в том, что это не кандидаты в ЕС не готовы в него вступить, а ЕС не готов принимать новые страны-члены... Действительно, Грузию в ЕС сейчас не любят, грузины с этим смогут жить, наверное, даже лучше, чем хотели бы в Брюсселе. Но это не имеет значения, потому что тех, кого любят, тоже не принимают. ЕС не готов к этому", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. По его словам, другие кандидаты в члены ЕС, например, страны Западных Балкан, "давным-давно" ждут своей очереди, и сообщество могло бы их принять, если бы отнеслось к ним, как к Болгарии и Румынии ранее или Испании и Португалии в 1980-е, но Евросоюз сейчас вообще не готов к расширению. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан посетил Тбилиси с двухдневным визитом по приглашению грузинского коллеги. Ранее премьер Венгрии еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. На пресс-конференции Орбан поздравил власти Грузии с тем, что они не дали сделать из страны "вторую Украину". Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980459855.html
https://ria.ru/20241030/gruzija-1980850440.html
https://ria.ru/20241029/gruziya-1980649719.html
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в мире, грузия, венгрия, тбилиси, виктор орбан, петер сийярто, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Венгрия, Тбилиси, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Венгрии назвали причину проблем с евроинтеграцией Грузии

Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш: Грузия хорошо проживет и без ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Причиной проблем с евроинтеграцией Грузии является не Тбилиси, там хорошо проживут и без ЕС, а то, что сообщество вообще не готово никого принимать, независимо от того, "любит" ли Брюссель правительство страны-кандидата, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Проблема в том, что это не кандидаты в ЕС не готовы в него вступить, а ЕС не готов принимать новые страны-члены... Действительно, Грузию в ЕС сейчас не любят, грузины с этим смогут жить, наверное, даже лучше, чем хотели бы в Брюсселе. Но это не имеет значения, потому что тех, кого любят, тоже не принимают. ЕС не готов к этому", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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28 октября, 11:07
По его словам, другие кандидаты в члены ЕС, например, страны Западных Балкан, "давным-давно" ждут своей очереди, и сообщество могло бы их принять, если бы отнеслось к ним, как к Болгарии и Румынии ранее или Испании и Португалии в 1980-е, но Евросоюз сейчас вообще не готов к расширению.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан посетил Тбилиси с двухдневным визитом по приглашению грузинского коллеги. Ранее премьер Венгрии еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. На пресс-конференции Орбан поздравил власти Грузии с тем, что они не дали сделать из страны "вторую Украину".
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Вчера, 10:45
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии
29 октября, 11:01
 
В миреГрузияВенгрияТбилисиВиктор ОрбанПетер СийяртоСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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