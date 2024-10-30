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Биография Вячеслава Варяникова - РИА Новости, 30.10.2024
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16:48 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/varyanikov-1979160321.html
Биография Вячеслава Варяникова
Биография Вячеслава Варяникова - РИА Новости, 30.10.2024
Биография Вячеслава Варяникова
Российский предприниматель и общественный деятель Вячеслав Сергеевич Варяников родился 1 июля 1987 года в городе Елизове (Камчатский край). РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:48
2024-10-30T16:48
справки
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Российский предприниматель и общественный деятель Вячеслав Сергеевич Варяников родился 1 июля 1987 года в городе Елизове (Камчатский край).В 2009 году окончил Камчатский государственный технический университет. Прошел дополнительное обучение в Московской школе управления "Сколково", где освоил программу "Практикум", и в школе "Счастье в деятельности" по программе "Мастер развития лидеров".Предпринимательскую деятельность начал в 12 лет, занимался добычей лососевых видов рыб.С 2009 года Вячеслав Варяников является совладельцем ряда компаний, таких как All Smiles, Fix Stom, Ami Clinic, World Dent, World Vision, "Клиника Поволжье", All Dent, Easy Stom, "Стоматология Кузбасс", "Сибирь дентал".Также он является совладельцем компании по поставке лососевой рыбы и красной икры "Камчат-рыба".Вячеслав Варяников занимается общественной и благотворительной деятельностью. Оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, российским военнослужащим. Открыл в Мариуполе детскую стоматологическую поликлинику, предоставляющую бесплатную медицинскую помощь детям до 14 лет. Помогает в восстановлении инфраструктуры в ДНР.В 2024 году основал сообщество "Предприниматели Патриоты", в котором объединил бизнесменов, спортсменов, деятелей культуры и общественных деятелей со всей страны. Члены сообщества работают с нуждающимися семьями, ветеранами и военнослужащими, регулярно совершают выезды в зону СВО для поддержки бойцов и оказания мирному населению гуманитарной помощи.В декабре 2022 года вместе с командой получил премию "Сделано в России" от Государственной думы "за высокие показатели качества профессиональной деятельности".В мае 2024 года был награжден Почетной грамотой губернатора Камчатского края.Вячеслав Варяников в детские годы занимался в спортивной школе беговыми лыжами, в этой дисциплине становился многократным чемпионом города и области. Сейчас продолжает заниматься спортом: хоккеем, единоборствами. Имеет коричневый пояс в BJJ (бразильский джиу-джитсу), увлекается альпинизмом, в рамках которого выполняет программу восхождения на семь самых высоких вершин мира.В 2020 году основал непрофессиональную хоккейную команду "Предприниматель". На сегодняшний день игроки клуба выступают в лиге "Трудовых резервов" в двух дивизионах.Женат, воспитывает дочь.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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4.7
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60
353
60
справки
Справки

Биография Вячеслава Варяникова

© Фото: из личного архива Вячеслава ВаряниковаВячеслав Варяников
Вячеслав Варяников - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото: из личного архива Вячеслава Варяникова
Вячеслав Варяников
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Российский предприниматель и общественный деятель Вячеслав Сергеевич Варяников родился 1 июля 1987 года в городе Елизове (Камчатский край).
В 2009 году окончил Камчатский государственный технический университет. Прошел дополнительное обучение в Московской школе управления "Сколково", где освоил программу "Практикум", и в школе "Счастье в деятельности" по программе "Мастер развития лидеров".
Предпринимательскую деятельность начал в 12 лет, занимался добычей лососевых видов рыб.
С 2009 года Вячеслав Варяников является совладельцем ряда компаний, таких как All Smiles, Fix Stom, Ami Clinic, World Dent, World Vision, "Клиника Поволжье", All Dent, Easy Stom, "Стоматология Кузбасс", "Сибирь дентал".
Также он является совладельцем компании по поставке лососевой рыбы и красной икры "Камчат-рыба".
Вячеслав Варяников занимается общественной и благотворительной деятельностью. Оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, российским военнослужащим. Открыл в Мариуполе детскую стоматологическую поликлинику, предоставляющую бесплатную медицинскую помощь детям до 14 лет. Помогает в восстановлении инфраструктуры в ДНР.
В 2024 году основал сообщество "Предприниматели Патриоты", в котором объединил бизнесменов, спортсменов, деятелей культуры и общественных деятелей со всей страны. Члены сообщества работают с нуждающимися семьями, ветеранами и военнослужащими, регулярно совершают выезды в зону СВО для поддержки бойцов и оказания мирному населению гуманитарной помощи.
В декабре 2022 года вместе с командой получил премию "Сделано в России" от Государственной думы "за высокие показатели качества профессиональной деятельности".
В мае 2024 года был награжден Почетной грамотой губернатора Камчатского края.
Вячеслав Варяников в детские годы занимался в спортивной школе беговыми лыжами, в этой дисциплине становился многократным чемпионом города и области. Сейчас продолжает заниматься спортом: хоккеем, единоборствами. Имеет коричневый пояс в BJJ (бразильский джиу-джитсу), увлекается альпинизмом, в рамках которого выполняет программу восхождения на семь самых высоких вершин мира.
В 2020 году основал непрофессиональную хоккейную команду "Предприниматель". На сегодняшний день игроки клуба выступают в лиге "Трудовых резервов" в двух дивизионах.
Женат, воспитывает дочь.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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