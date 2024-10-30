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СК завел дело после обстрела ВСУ усадьбы Викторова в Курской области
СК завел дело после обстрела ВСУ усадьбы Викторова в Курской области - РИА Новости, 30.10.2024
СК завел дело после обстрела ВСУ усадьбы Викторова в Курской области
Российские следователи возбудили уголовное дело по факту артиллерийского обстрела ВСУ объекта культурного наследия "Усадьба Викторова" в Курской области, в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:21
2024-10-30T12:21
2024-10-30T13:04
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту артиллерийского обстрела ВСУ объекта культурного наследия "Усадьба Викторова" в Курской области, в результате которого памятник частично был поврежден, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное орггруппой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти", "теракт", "незаконный оборот оружия и взрывчатки орггруппой", "незаконное пересечение госграницы РФ орггруппой" и "уничтожение объектов культурного наследия" в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований", - сказали в ведомстве.Установлено, что в начале октября боевики с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Сафоновка Кореневского района Курской области обстреляли объект культурного наследия "Ансамбль усадьбы И. Т. Викторова "Дворец для любимой"."В результате указанных преступных действий объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения, в том числе подверглись частичному разрушению", - добавили в СК, подчеркнув, что следствие установит и привлечет к ответственности всех украинских боевиков, причастных к преступлениям.
https://ria.ru/20241016/delo-1978372735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завел дело после обстрела ВСУ усадьбы Викторова в Курской области
СК завел дело после обстрела ВСУ памятника "Усадьба Викторова" в Курской области
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту артиллерийского обстрела ВСУ объекта культурного наследия "Усадьба Викторова" в Курской области, в результате которого памятник частично был поврежден, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное орггруппой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти", "теракт", "незаконный оборот оружия и взрывчатки орггруппой", "незаконное пересечение госграницы РФ орггруппой" и "уничтожение объектов культурного наследия" в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины
- ред.), а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований", - сказали в ведомстве.
Установлено, что в начале октября боевики с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Сафоновка Кореневского района Курской области обстреляли объект культурного наследия "Ансамбль усадьбы И. Т. Викторова "Дворец для любимой".
"В результате указанных преступных действий объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения, в том числе подверглись частичному разрушению", - добавили в СК, подчеркнув, что следствие установит и привлечет к ответственности всех украинских боевиков, причастных к преступлениям.