https://ria.ru/20241030/usadba-1980885406.html

СК завел дело после обстрела ВСУ усадьбы Викторова в Курской области

СК завел дело после обстрела ВСУ усадьбы Викторова в Курской области - РИА Новости, 30.10.2024

СК завел дело после обстрела ВСУ усадьбы Викторова в Курской области

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту артиллерийского обстрела ВСУ объекта культурного наследия "Усадьба Викторова" в Курской области, в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:21

2024-10-30T12:21

2024-10-30T13:04

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту артиллерийского обстрела ВСУ объекта культурного наследия "Усадьба Викторова" в Курской области, в результате которого памятник частично был поврежден, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное орггруппой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти", "теракт", "незаконный оборот оружия и взрывчатки орггруппой", "незаконное пересечение госграницы РФ орггруппой" и "уничтожение объектов культурного наследия" в отношении боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований", - сказали в ведомстве.Установлено, что в начале октября боевики с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Сафоновка Кореневского района Курской области обстреляли объект культурного наследия "Ансамбль усадьбы И. Т. Викторова "Дворец для любимой"."В результате указанных преступных действий объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения, в том числе подверглись частичному разрушению", - добавили в СК, подчеркнув, что следствие установит и привлечет к ответственности всех украинских боевиков, причастных к преступлениям.

https://ria.ru/20241016/delo-1978372735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины