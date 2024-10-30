https://ria.ru/20241030/ukraina-1981001662.html

Время в конфликте на Украине на стороне России, заявили в офисе Орбана

Время в конфликте на Украине на стороне России, заявили в офисе Орбана - РИА Новости, 30.10.2024

Время в конфликте на Украине на стороне России, заявили в офисе Орбана

Время в конфликте на Украине на стороне России, поэтому в мирных переговорах должен быть заинтересован прежде всего Киев, заявил глава администрации... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:29

2024-10-30T19:29

2024-10-30T19:29

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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Время в конфликте на Украине на стороне России, поэтому в мирных переговорах должен быть заинтересован прежде всего Киев, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "По нашему убеждению, время в этом... (конфликте - ред.) на стороне России, поэтому как можно скорейшее прекращение огня в интересах Украины, прежде всего в ее интересах", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя и призвал ее к переговорам. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241030/orban-1980894798.html

https://ria.ru/20241025/orban-1979980693.html

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в мире, россия, украина, виктор орбан, венгрия