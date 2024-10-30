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Время в конфликте на Украине на стороне России, заявили в офисе Орбана - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/ukraina-1981001662.html
Время в конфликте на Украине на стороне России, заявили в офисе Орбана
Время в конфликте на Украине на стороне России, заявили в офисе Орбана - РИА Новости, 30.10.2024
Время в конфликте на Украине на стороне России, заявили в офисе Орбана
Время в конфликте на Украине на стороне России, поэтому в мирных переговорах должен быть заинтересован прежде всего Киев, заявил глава администрации... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:29
2024-10-30T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Время в конфликте на Украине на стороне России, поэтому в мирных переговорах должен быть заинтересован прежде всего Киев, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "По нашему убеждению, время в этом... (конфликте - ред.) на стороне России, поэтому как можно скорейшее прекращение огня в интересах Украины, прежде всего в ее интересах", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя и призвал ее к переговорам. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241030/orban-1980894798.html
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в мире, россия, украина, виктор орбан, венгрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Виктор Орбан, Венгрия
Время в конфликте на Украине на стороне России, заявили в офисе Орбана

Глава администрации Орбана Гуйяш: время в конфликте на Украине на стороне России

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Время в конфликте на Украине на стороне России, поэтому в мирных переговорах должен быть заинтересован прежде всего Киев, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"По нашему убеждению, время в этом... (конфликте - ред.) на стороне России, поэтому как можно скорейшее прекращение огня в интересах Украины, прежде всего в ее интересах", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Кремле оценили позицию Орбана по конфликту в ЕС
Вчера, 12:58
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить на поле боя и призвал ее к переговорам.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
"По уши в войне". Орбан заявил о поражении Запада на Украине
25 октября, 10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВиктор ОрбанВенгрия
 
 
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